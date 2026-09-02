Por ahora, Haaland está centrado en ayudar al City, que trabaja a las órdenes del sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, a luchar por los grandes títulos. Está asumiendo un papel de mayor liderazgo después de ver cómo jugadores como Bernardo Silva y Rodri siguieron a Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan fuera del Etihad.

Cuestionado sobre quién más necesita dar un paso al frente tras la salida de tanta experiencia, Hamann añadió: «Obviamente, cuando se marchan del vestuario caracteres muy fuertes y de gran peso, siempre es una oportunidad para que otros den un paso al frente y, evidentemente, alguien tiene que tomar el relevo, porque han tenido muchísimo éxito.

«Siguen teniendo a Ruben Dias, que es el líder del equipo. En [Gianluigi] Donnarumma tienen a un portero que lo ha visto todo, que sigue siendo muy joven, pero que lleva mucho tiempo ahí, y creo que esos son los hombres.

«Porque con Elliot Anderson y [Ayyoub] Bouaddi tienen a dos jugadores con muchísimo talento en el centro, pero necesitan que los guíen. Bouaddii llega a una liga nueva, así que puede que necesite unas semanas para adaptarse. Me gustan mucho los dos jugadores, tengo que decirlo, y creo que es una parte muy importante, como sabemos, la sala de máquinas: aquí es donde se ganan y se pierden los partidos, así que creo que necesitan a Dias, necesitan a Donnarumma.

«Obviamente, como portero no tienes tanta influencia, y Haaland, creo que probablemente tiene que asumir un rol diferente, porque en los últimos años había jugadores ahí con los que probablemente no tenía toda esa responsabilidad. Lo que ha pasado en el vestuario, eso cambiará ahora».