«Siempre había soñado con la Juventus»: Leonardo Bonucci revela cómo rechazó a Pep Guardiola y al Manchester City

En declaraciones a la World Soccer Agency, a través de Sport Mediaset, Bonucci detalló lo cerca que estuvo de protagonizar un gran traspaso a la Premier League. Era un objetivo prioritario para Guardiola, que admiraba su excepcional capacidad para sacar el balón jugado desde atrás. Bonucci explicó la enorme presión y la satisfacción que sintió durante la Eurocopa de 2016.

Declaró: "Para mi estilo de fútbol, el entrenador que mejor encaja y que más aprecia salir jugando desde atrás es Guardiola. Así que me estuvo cortejando durante muchas semanas, y déjame decirte que ser cortejado por Guardiola no es como cualquier otra experiencia. De verdad empiezas a tambalearte, y fue duro que ocurriera durante la Eurocopa, donde tenía que estar concentrado, pero incluso durante el torneo hubo algunas conversaciones".