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Moataz Elgammal
Traducido por

«Siempre había soñado con la Juventus»: Leonardo Bonucci revela cómo rechazó a Pep Guardiola y al Manchester City

L. Bonucci
P. Guardiola
Juventus
Manchester City
Serie A
Premier League

Leonardo Bonucci se ha sincerado sobre el intenso periodo en el que Pep Guardiola intentó activamente llevarlo al Manchester City. Bonucci admitió que estuvo muy tentado por la posibilidad de jugar en la Premier League a las órdenes de Guardiola, pero su profundo amor por la Juventus y unas complicadas circunstancias familiares acabaron convenciéndolo de quedarse en Turín.

  • La persecución de Guardiola a Bonucci

    En declaraciones a la World Soccer Agency, a través de Sport Mediaset, Bonucci detalló lo cerca que estuvo de protagonizar un gran traspaso a la Premier League. Era un objetivo prioritario para Guardiola, que admiraba su excepcional capacidad para sacar el balón jugado desde atrás. Bonucci explicó la enorme presión y la satisfacción que sintió durante la Eurocopa de 2016.

    Declaró: "Para mi estilo de fútbol, el entrenador que mejor encaja y que más aprecia salir jugando desde atrás es Guardiola. Así que me estuvo cortejando durante muchas semanas, y déjame decirte que ser cortejado por Guardiola no es como cualquier otra experiencia. De verdad empiezas a tambalearte, y fue duro que ocurriera durante la Eurocopa, donde tenía que estar concentrado, pero incluso durante el torneo hubo algunas conversaciones".

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  • Pep Guardiola(C)Getty Images

    Una decisión dolorosa que tomar

    A pesar del gran atractivo del Manchester City, que se ha convertido en una fuerza dominante en Inglaterra, Bonucci no podía romper fácilmente sus profundos lazos emocionales con la Juventus. Bonucci ya había alcanzado la final de la Champions League con el club y sentía una conexión profunda con el gigante italiano. Confesó: "En lo que a mí respecta, la idea de dejar la Juventus me partía el corazón. Algunos días me decía a mí mismo: oh, maravilloso, la Premier League y Guardiola, pero al día siguiente recordaba que siempre había soñado con la Juventus".

  • Las prioridades familiares y quedarse en Turín

    Más allá de su lealtad a la Juventus, Bonucci afrontó una difícil situación personal. A su hijo de dos años, Matteo, le diagnosticaron una enfermedad grave, lo que influyó enormemente en su decisión de seguir en Italia.

    Añadió: "Después de la Eurocopa, hablé con la Juve. La enfermedad de Matteo y el hecho de que no me sentía al 100 % con la idea de dejar la Juve, sobre todo porque el club me dijo que no sería vendido ni siquiera si llegaba una oferta increíble, hicieron que quedarse fuera una decisión normal. Trabajar con Guardiola me habría permitido tener una experiencia aún mayor, técnica y tácticamente".

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    ¿Qué le espera ahora a Bonucci?

    Tras retirarse del fútbol profesional en 2024, Bonucci ha dado ahora el salto a un puesto de entrenador. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana. De cara al futuro, Bonucci ayudará a guiar al equipo mientras se prepara para sus próximos partidos de la Nations League contra Bélgica, Turquía y Francia, continuando así su larga dedicación a su país.

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