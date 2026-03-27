«Siempre ha sido un temor»: el regreso de Frank Lampard al Chelsea podría hacerse realidad, ya que el exdelantero del Coventry admite que no se puede descartar una tercera etapa como entrenador de los Blues

Tras haber disputado 648 partidos con el Chelsea como jugador —en los que marcó 211 goles y conquistó títulos de la Premier League, la Liga de Campeones y la Europa League—, era inevitable que los lazos emocionales con el oeste de Londres acabaran llevando a Lampard de vuelta por ese camino en algún momento.

Tras demostrar su valía en el Derby, el Chelsea le llamó en el verano de 2019. Su etapa solo duró hasta enero de 2021, ya que le resultó difícil conseguir resultados y rendimientos constantes. En abril de 2023 se le lanzó una sorprendente llamada de socorro a Lampard.

Asumiendo el papel de entrenador interino en Stamford Bridge, un difícil mandato de 11 partidos se saldó con ocho derrotas y solo una victoria. Lampard permaneció alejado de los banquillos hasta que regresó a la Championship con el Coventry en noviembre de 2024.

Allí ha realizado un trabajo brillante, llevando a los Sky Blues a lo más alto de la tabla de la segunda división, en su intento por poner fin a un exilio de 25 años de la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, aún está por ver si Lampard se hará cargo del equipo en la élite, ya que se está barajando otra etapa en el Chelsea, mientras el futuro del actual entrenador de los Blues, Liam Rosenior, se ve en entredicho.