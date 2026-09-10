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«Siempre ha sido un sueño para mí»: Rowe se fija como objetivo una convocatoria con Inglaterra tras cerrar su traspaso al Atalanta
El sueño de toda una vida de jugar con la selección nacional
Rowe completó un sonado traspaso del Bologna al Atalanta al final del mercado de fichajes de verano en una operación de 40 millones de euros, según se informó. Durante su rueda de prensa de presentación del jueves, el extremo dejó claro que hacerse un hueco en la selección es su principal motivación. Preguntado por si una llamada internacional estaba en su mente, Rowe respondió: "100 %. Ha sido un sueño mío desde que era un niño pequeño. Tienes que dar los pasos correctos en tu carrera para alcanzar estos objetivos. El Atalanta es un club que ha logrado mucho éxito en las competiciones europeas en los últimos años y eso también hizo que fuera una decisión fácil venir aquí".
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Forjando su propio camino
El Atalanta se movió con rapidez para asegurarse el fichaje de Rowe, con el objetivo de reconstruir su ataque tras la marcha de Ademola Lookman al Atlético de Madrid. A pesar de buscar consejo del internacional nigeriano, el delantero se desmarcó de las comparaciones directas.
Explicó: «En cuanto a Lookman, creo que es un gran jugador y le vi de vacaciones este verano, y hablamos un poco. No dijo más que cosas buenas del club, lo que me dio todavía más motivación antes de que empezaran a darse los movimientos. Yo ya estaba muy confiado de antes. En el campo, él tiene sus propias cualidades y yo tengo las mías, somos jugadores diferentes, somos personas diferentes, así que tengo ganas de aportar mis propias cualidades y mi contribución al equipo para ayudarnos a lograr nuestros objetivos esta temporada».
A las órdenes de Maurizio Sarri
Más allá de sus ambiciones internacionales, Rowe destacó la influencia del entrenador Maurizio Sarri como un factor clave detrás de su decisión de mudarse a Bérgamo. El extremo evitó entrar en debates sobre los rumores de choques de personalidad durante su salida del Bolonia y prefirió centrarse en el futuro.
Afirmó: "Sarri es un gran entrenador. Tiene mucha experiencia y mucho respeto en este deporte, ha logrado mucho. Sus ideas también son de primer nivel, así que creo que puedo hacer cosas buenas bajo su influencia. Por eso, tengo ganas de ver qué puede pasar esta temporada y en el futuro".
- AFP
¿Qué le espera ahora a Rowe?
El delantero se centrará ahora en integrarse en el sistema táctico de Sarri en el Atalanta de cara a sus próximos compromisos de la Serie A y la Champions League. Si Rowe puede repetir su nivel anterior y ofrecer actuaciones regulares en la escena europea, su sueño de infancia de lograr su primera internacionalidad absoluta con Inglaterra podría convertirse pronto en realidad.
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