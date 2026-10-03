«¡Siempre es un placer!»: Gianluigi Donnarumma y Alessandro Bastoni silencian París con sus heroicidades

Italia logró un trabajado empate 1-1 ante Francia en la UEFA Nations League en el Stade de France, remontando tras el gol inicial de Michael Olise. Una actuación defensiva dominante, liderada por Alessandro Bastoni y el portero Gianluigi Donnarumma, aseguró que el equipo de Roberto Mancini se marchara de París con un valioso punto.

Michael Olise rompió el empate para los locales a los diez minutos de la segunda parte con un gran disparo.

Bastoni inició una incursión por el centro en el minuto 68 y definió con calma para igualar para Italia.