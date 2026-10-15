El Milan viaja a Austria necesitado de un resultado que le ayude a recuperar la estabilidad después de que una dura derrota por 2-0 en casa ante el Benfica lo dejara rezagado en la clasificación de la Europa League. Aunque la Europa League suele considerarse una competición secundaria para un club con siete Copas de Europa, Amorim se niega a permitir que sus jugadores bajen el nivel. Insistió en que ni el prestigio del rival ni el del torneo deben determinar la preparación del equipo. El RB Salzburg representa una amenaza importante tras ganar su primer partido ante el Levski Sofia, y el técnico del Milan quiere que su plantilla afronte el encuentro con la misma intensidad que una gran cita europea.

«Siempre es la Champions League, todo es importante, cada detalle, cada partido es importante y difícil. El Salzburg tiene calidad técnica, así que debemos ser fuertes en las carreras, estar preparados físicamente y hacer nuestro juego», declaró Amorim a Sky Sport Italia, según recoge Football Italia.