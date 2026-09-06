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«Siempre es agradable»: Havertz reacciona a la victoria del Arsenal sobre el Chelsea y lanza una atrevida afirmación sobre el estado de forma de Odegaard
El Arsenal demuestra carácter en la alegría del derbi
El Arsenal demostró un gran carácter en el Emirates Stadium, superando un contratiempo inicial para sumar los tres puntos ante el Chelsea. Después de empezar por detrás en el marcador, Havertz devolvió al Arsenal al partido con el gol del empate en el minuto 25 antes de que el equipo de Mikel Arteta completara la remontada. En declaraciones a BBC Match of the Day tras el pitido final, el delantero alemán expresó su satisfacción por el resultado y el esfuerzo colectivo: "Siempre es bonito ganar en casa contra un rival de Londres. Fue un partido duro, pero a lo largo de los 90 minutos merecimos ganar ese partido".
La victoria fue especialmente dulce para el Arsenal, que tuvo que superar un complicado tramo inicial. Havertz mantuvo su brillante arranque de temporada al marcar su tercer gol en cuatro apariciones en todas las competiciones con el Arsenal. Pese a la presión inicial propia del ambiente de un derbi, el conjunto local mantuvo la calma para lograr tres victorias en sus tres primeros partidos de liga, igualado con el Manchester City en lo más alto de la clasificación.
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Havertz atormenta a su antiguo club
Para Havertz, el partido tenía un significado especial por su historia con el equipo visitante. El alemán, que firmó 32 goles en 139 partidos con el Chelsea, incluido el icónico tanto de la victoria en la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2020-21, además de los triunfos en la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, fue letal cuando llegó su oportunidad. Tras marcar el gol del empate que cambió la dinámica del encuentro, reflexionó sobre su tanto decisivo: "Me alegré de que el balón pasara entre las piernas del defensa, así que le resultó difícil verlo. Siempre es bonito marcar".
El delantero también elogió la capacidad de reacción del equipo ante un Chelsea que ha realizado una inversión importante. "Tienen jugadores fuertes. Tienen una plantilla increíble, pero nosotros también. Sabíamos que iba a ser difícil y que iba a ser un partido muy igualado. Marcaron pronto, así que no fue fácil para nosotros, pero creímos en nosotros mismos y le dimos la vuelta al partido".
Odegaard recibe grandes elogios de un compañero de equipo
Aunque Havertz acaparó los titulares con su gol, no tardó en señalar la influencia del capitán del club, Martin Odegaard. El centrocampista noruego fue fundamental durante todo el partido, dirigiendo el juego y marcando finalmente el tanto de la victoria. Havertz cree que el capitán ha alcanzado un nivel de rendimiento que dará miedo a los defensas de la Premier League. «Creo que es un jugador increíble, lo hemos visto en los últimos años. Esta temporada, creo que ha vuelto a su mejor nivel. Creo que nos va a ayudar mucho esta temporada».
El regreso de Odegaard a su mejor forma es un gran impulso para el Arsenal. El capitán se repuso de forma brillante de una frustrante temporada pasada, en la que una lesión de rodilla le limitó a solo 36 apariciones en todas las competiciones y un único gol. Al ver puerta contra el Chelsea, el noruego elevó su cuenta a tres goles ya esta temporada, subrayando su resurgir en el corazón del equipo de Arteta.
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El foco se desplaza al desafío europeo
El equipo de Arteta centrará ahora su atención en el escenario continental, donde le espera un complicado viaje a Italia. El Arsenal viajará para medirse al Nápoles en la Liga de Campeones de la UEFA el miércoles, con la intención de trasladar a Europa su dominio en el ámbito nacional. Tras ese partido, regresará a Inglaterra para visitar al Sunderland.
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