En una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, a Shevchenko le preguntaron por su conexión duradera con el fútbol italiano y por su opinión sobre su antiguo club, el Milan. Confirmando sus profundos vínculos emocionales, el exjugador de 49 años declaró: "El Milan siempre está en mi corazón y siempre seré su aficionado. E Italia también está siempre en mi corazón; es mi segunda casa. No lo digo para agradar a nadie, sino porque es verdad".

Preguntado además por la difícil etapa que atraviesa el fútbol italiano y por el bajón continuo de la selección nacional, el exganador del Balón de Oro añadió: "No os quejéis demasiado; superaréis este momento. Valorad vuestra historia y recordad que tenéis muchísimo talento dentro; solo necesitáis cambiar unas pocas cosas y volveréis a arrancar. También tenéis a las personas adecuadas para hacerlo".