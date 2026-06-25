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«Siempre digo Inglaterra»: José Mourinho habla de los favoritos al Mundial y de por qué quiere que sus estrellas del Real Madrid PIERDAN en Norteamérica
Las estrellas del Real Madrid aspiran al título del Mundial
Varios “Galácticos” brillan en las selecciones favoritas al título mundial. Jude Bellingham porta el 10 de Inglaterra, Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico de Francia y Vinicius Junior guió a Brasil a los dieciseisavos con comodidad.
Todos aspiran al título, aunque deberán medirse a estrellas como Ronaldo —que hizo historia al anotar en seis Mundiales— y al mejor de todos los tiempos, Lionel Messi, ahora máximo goleador del torneo.
- Beast Mode On Podcast
Mourinho apuesta por Portugal e Inglaterra en el Mundial
La final promete emoción y espectáculo. En una entrevista con Adebayo Akinfenwa en el pódcast «Beast Mode On», Mourinho confía en que Portugal llegue lejos: «Deberían llegar hasta el final y ganar el Mundial. No están solos; hay otros aspirantes.
Siempre digo que Inglaterra llegará a la final. Mi generación tuvo a Lampard, Gerrard, Terry, Ferdinand y Beckham, y desde entonces siempre apuesto por Inglaterra, aunque luego no pase».
«Los mejores jugadores están en Inglaterra»
Para respaldar su argumento de que Inglaterra tiene la calidad necesaria para llegar lejos en Norteamérica, Mourinho añadió: «El Arsenal perdió la final de la Liga de Campeones, pero llegó hasta allí. El Crystal Palace ganó la Conference League. El Aston Villa ganó la Europa League. Aparte del Barcelona, el Bayern, el Real Madrid y el París Saint-Germain, los mejores jugadores están en Inglaterra.
Cuando se pierde en penaltis, se habla de detalles: ellos cayeron así en la Euro 2004 ante Portugal, que también les venció desde los once metros. Los penaltis son solo detalles.
«Los medios ejercen más presión que nadie y eso influye en los aficionados ingleses. Expectativas y responsabilidad. No lo soportaron. Siempre han tenido buenos entrenadores y ahora tienen otro. Siempre pienso que pueden ganar el Mundial».
- AFP
Francia podría presentar TRES equipos en el Mundial
Mourinho elogió la profundidad de la plantilla francesa, con opciones ofensivas de talla mundial como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué, y afirmó que Brasil siempre tendrá opciones con Carlo Ancelotti al mando.
Dijo: «Francia podría alinear tres equipos distintos y seguir siendo favorita. Luego están España, Argentina y Brasil: algunos dicen que no tuvieron mucho talento en sus títulos, pero un técnico como Carlo [Ancelotti] marca la diferencia.
“Tras un mal partido o un empate contra Marruecos podría parecer que llega un tsunami, pero no para Carlo. Siempre creo que Carlo puede marcar la diferencia. Portugal es increíble y tiene una plantilla increíble”.
Mourinho bromea diciendo que quiere que las estrellas del Madrid vuelvan a España
José Mourinho, exentrenador de Oporto, Chelsea, Inter y Manchester United, seguirá de cerca a las estrellas del Real Madrid en la gran cita, tras regresar a la capital con un contrato de tres años.
Junto a Bellingham, Mbappé y Vinicius, Tchouameni y el recién llegado Konaté integran Francia; el portero Courtois defiende a Bélgica; Rüdiger ayuda a Alemania; Valverde juega con Uruguay; y el fichaje estival Cucurella busca otro título con España.
Todos son jugadores de probada solvencia y podrían llegar lejos, pero Mourinho bromeó al responder qué le apetecía ver en lo que queda de Mundial: «¡Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones para que vuelvan a la pretemporada!».
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José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola en el proyecto«Jose vs Mourinho», que enfrenta dos versiones generadas por IA del entrenador para debatir cada día sobre el Mundial durante la fase final.