«¡Siempre corre el riesgo de recibir una tarjeta amarilla o roja!» Lothar Matthäus critica abiertamente a un jugador clave de la selección alemana

Jonathan Tah cree que Matthäus es «un poco rígido en los giros hacia atrás», pero lo compensa con su fortaleza en los duelos y su «robustez física». Nico Schlotterbeck, en cambio, «siempre corre el riesgo de ser expulsado o provocar un penalti», aunque juega «con mucho corazón». El joven Nathaniel Brown es «un poco inexperto a nivel internacional», pero aporta velocidad en la banda izquierda.

En el centro del campo, Aleksandar Pavlovic destaca por su precisión en el pase, aunque carece de «coordinación táctica» con Felix Nmecha. Este último, «uno de los mejores box-to-box del mundo», debe «mejorar su posición defensiva», añadió Matthäus.