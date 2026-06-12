Manuel Neuer, recién reincorporado, sufre por sus lesiones, aunque tiene «todo lo que un portero necesita», según Matthäus en BildTV. El capitán Joshua Kimmich lo elogió como «un líder con mucha experiencia», pero admitió que en la banda le falta «un poco de velocidad punta».
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«¡Siempre corre el riesgo de recibir una tarjeta amarilla o roja!» Lothar Matthäus critica abiertamente a un jugador clave de la selección alemana
Jonathan Tah cree que Matthäus es «un poco rígido en los giros hacia atrás», pero lo compensa con su fortaleza en los duelos y su «robustez física». Nico Schlotterbeck, en cambio, «siempre corre el riesgo de ser expulsado o provocar un penalti», aunque juega «con mucho corazón». El joven Nathaniel Brown es «un poco inexperto a nivel internacional», pero aporta velocidad en la banda izquierda.
En el centro del campo, Aleksandar Pavlovic destaca por su precisión en el pase, aunque carece de «coordinación táctica» con Felix Nmecha. Este último, «uno de los mejores box-to-box del mundo», debe «mejorar su posición defensiva», añadió Matthäus.
Matthäus: Florian Wirtz debería «tener más confianza en sí mismo»
Sobre Florian Wirtz, criticó sus altibajos. «A veces juega a nivel mundial, pero otros días casi desaparece; debe confiar más en sí mismo». Lo mismo ocurre con Jamal Musiala, quien «todavía no tiene la cabeza del todo despejada». Matthäus confía en que el jugador del Bayern muestre en el Mundial «la calidad que hemos admirado durante años».
Elogió a Leroy Sané por su «calidad individual: lo tiene todo, pero lo demuestra poco». Sobre Kai Havertz, nueve del equipo, señaló que «no juega en una posición que muestre todas sus fortalezas», aunque «ha madurado» y es «decisivo».