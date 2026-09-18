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«¡Si vuelves así, es impresionante!»: Mark van Bommel celebra el cargo de seleccionador de Bélgica y la convocatoria de su hijo Ruben con Países Bajos
Doble hito de debut para Mark y Ruben van Bommel
Mark van Bommel celebró el viernes un hito histórico familiar al dar su primera convocatoria como seleccionador de Bélgica, mientras que su hijo Ruben van Bommel recibió su primera llamada con Países Bajos. El nuevo seleccionador de la Oranje, Xavi Hernandez, incluyó al delantero de 22 años del PSV en su lista de 26 jugadores junto a otro debutante, Gjivai Zechiel.
El técnico neerlandés de 49 años habló de su propio debut como seleccionador de Bélgica mientras reaccionaba al salto internacional de su hijo.
Ruben se incorporará a la concentración de la selección neerlandesa en Zeist el lunes por la tarde, 21 de septiembre.
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El entrenador elogia el regreso de su hijo tras una lesión de rodilla
En su comparecencia inaugural ante la prensa como seleccionador de Bélgica, Van Bommel reflexionó sobre el recorrido emocional que vivió su hijo tras sufrir una devastadora lesión de rodilla la temporada pasada. Ruben sufrió una grave lesión del ligamento cruzado en septiembre, lo que le obligó a perderse toda la campaña antes de recuperar su mejor nivel en el PSV este curso.
Tras haber disputado él mismo la final del Mundial de 2010 a las órdenes de su suegro Bert van Marwijk, Van Bommel destacó la determinación necesaria para regresar a la élite del fútbol internacional.
«Estoy muy orgulloso de eso. Yo jugué en la selección neerlandesa», afirmó Van Bommel. «Ha dejado atrás un año muy difícil con una lesión del ligamento cruzado. Si vuelves así, es impresionante».
Van Bommel defiende a su hijo por la polémica sobre la entrada en el Ajax
Además de celebrar los dos hitos internacionales, Van Bommel también abordó el reciente escrutinio mediático en torno a una entrada polémica cometida por Ruben sobre el jugador del Ajax Aaron Bouwman. El nuevo seleccionador de Bélgica admitió que su hijo mereció una tarjeta roja por la falta, pero instó a los críticos a valorar el incidente únicamente sobre el terreno de juego.
Insistió en que el ruido externo no debe distraer de la evolución profesional general del extremo.
«Está evolucionando bien. Sí surgió algo después de ese partido», señaló Van Bommel. «Mereció una tarjeta roja por ese error contra el Ajax, pero no se deben meter otras cosas en ello. Hay que juzgar los momentos tal y como son sobre el terreno de juego».
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El histórico legado familiar continúa a través de las fronteras
Estos hitos internacionales simultáneos marcan un capítulo único en la historia moderna del fútbol europeo. Mientras Mark van Bommel se prepara para su debut como seleccionador en el banquillo de Bélgica ante Italia, su hijo Ruben da el salto al escenario internacional absoluto con Países Bajos.
Ruben se incorpora a la convocatoria de Xavi de cara a cuatro partidos de la Nations League, empezando contra Alemania en Ámsterdam.
Padre e hijo emprenden ahora sus respectivos caminos internacionales en la Liga A de la Nations League.
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