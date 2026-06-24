El jugador de 27 años admitió en Die Zeit que jugar de lateral izquierdo con Julian Nagelsmann contra Austria en noviembre de 2023 le resultó «poco habitual», pero añadió: «si volviera a pedírmelo, lo haría».
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«Si volviera a pedírmelo», Kai Havertz aceptaría jugar en una posición nueva con Alemania en el Mundial
«Marcé un gol a los tres minutos, así que no fue tan mal», añadió Havertz. Nagelsmann siempre defendió esa decisión, aunque muchos expertos la vieron como clave en la derrota 0-2 en Viena.
Ahora es titular en la selección alemana como “9”. ¿Cómo entiende su papel? “Los defensas nunca deben saber dónde estoy, adónde voy ni qué haré. Quiero ser un fantasma para ellos”, afirmó.
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Kai Havertz y el debate sobre el lenguaje corporal: «Siempre pasa lo mismo»
Havertz se ve a sí mismo como «el primer defensa de mi equipo. Cuando salgo a presionar y encaro al defensa rival, es la señal para mis compañeros; todos me siguen. Con el balón, soy el que está más cerca del arco. Esa es mi responsabilidad: marcar el rumbo del partido».
«No puedo quedarme esperando en el área; debo participar. A veces hago carreras que parecen inútiles, pero así creo espacios para los que llegan detrás».
Sabe que su estilo puede parecer demasiado “cool”. “Conozco los debates: que soy demasiado despreocupado, que mi lenguaje corporal es inadecuado. Cuando no juego bien, siempre sale eso”, afirmó, y añadió: “No me preocupo mucho por eso. No soy de los que le dan vueltas a las cosas». Prefiere «ser yo mismo en el campo, aquí y ahora. Esa es la clave de mi personalidad. No pienso en nada más».