Havertz se ve a sí mismo como «el primer defensa de mi equipo. Cuando salgo a presionar y encaro al defensa rival, es la señal para mis compañeros; todos me siguen. Con el balón, soy el que está más cerca del arco. Esa es mi responsabilidad: marcar el rumbo del partido».

«No puedo quedarme esperando en el área; debo participar. A veces hago carreras que parecen inútiles, pero así creo espacios para los que llegan detrás».

Sabe que su estilo puede parecer demasiado “cool”. “Conozco los debates: que soy demasiado despreocupado, que mi lenguaje corporal es inadecuado. Cuando no juego bien, siempre sale eso”, afirmó, y añadió: “No me preocupo mucho por eso. No soy de los que le dan vueltas a las cosas». Prefiere «ser yo mismo en el campo, aquí y ahora. Esa es la clave de mi personalidad. No pienso en nada más».