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«Si tengo que irme en enero, me iré»: Endrick admite que podría marcharse tras impulsar al Real Madrid a una espectacular victoria por 4-3 ante la Roma en la Champions League
Un héroe suplente impulsa la remontada italiana
Endrick ha admitido que podría marcharse en el mercado de fichajes de enero al hablar con franqueza sobre su futuro después de impulsar al Real Madrid a una dramática victoria por remontada ante la Roma. Entró por Vinicius Junior en el minuto 58, cuando el Madrid perdía 3-1 tras el gol inicial de Marten de Roon y un doblete de Donyell Malen, y cambió el rumbo del partido. Un remate suyo de cabeza, detenido por el portero, permitió a Carlos Espi empujar el balón a la red en el minuto 83 y dar esperanzas al Madrid. Después se elevó para cabecear a la red un córner de Arda Guler y dejó todo preparado para que Antonio Rudiger marcara el gol de la victoria en el tiempo añadido.
- Giuseppe Maffia
El joven disfruta de una inesperada llamada desde la banda
Antes de su decisiva intervención en una noche en la que Kylian Mbappe se convirtió, con 27 años, en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Champions League, el exjugador del Palmeiras solo había disputado un partido oficial en toda la temporada.
Endrick reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que le sorprendió entrar en juego tan pronto: «Estoy muy contento. Fue un partido muy difícil. Estaba en el banquillo, dando gracias a Dios por estar aquí. Cuando el entrenador me llamó, me sorprendió porque era muy pronto. Llevaba mucho tiempo sin jugar aquí y tenía muchísimas ganas. Eso es lo que aporté, y lo hice bien».
Sobre las instrucciones tácticas que recibió de su entrenador antes de saltar al campo, el delantero añadió en una entrevista con TNT Sports Brasil: «Me dijo que saliera a disfrutar y que marcara a quien tenía que marcar, que era su número tres. Eso es exactamente lo que hice en el partido».
«Si tengo que marcharme en enero, me marcharé»
Tras regresar de una cesión al Lyon francés, el delantero sigue vinculado al Real Madrid hasta junio de 2030 y ya ha despertado un gran interés en dos clubes de la Serie A, el AC Milan y la Roma. Sin embargo, ESPNinforma de que el presidente del club, Florentino Perez, y la directiva del Bernabéu se oponen por completo a autorizar una salida prematura, mientras que Mourinho está decidido a dar al joven más oportunidades en el primer equipo.
Sobre las especulaciones en torno a su futuro y su relación con el entrenador portugués, Endrick explicó: «Voy día a día. Si tengo que irme en enero, me iré; si tengo que quedarme, me quedaré. Haré lo que Dios ponga en mi corazón. Estoy muy agradecido a Mourinho. Es uno de los primeros entrenadores que de verdad ha hablado conmigo. Confío en él con los brazos abiertos. Mientras esté aquí, mi trabajo no consiste en jugar para que gane el entrenador, sino para el Real Madrid. Pero, por todo lo que está haciendo por mí, voy a luchar por él y por el Real Madrid».
En vísperas del duelo contra la Roma, Mourinho descartó una salida en invierno y declaró a TNT Sports: «Que se olviden, que se olviden. Que se olviden los clubes interesados. Más les vale sentarse; de lo contrario, se cansarán de esperar. Es un jugador al que quiero mucho, con un potencial increíble. Es muy importante para nosotros. Cualquiera que esté interesado en él tendrá que enfrentarse seriamente a mí, porque creo que no necesita salir cedido y que tendrá un éxito enorme aquí».
- LaPresse
Una sanción en la competición nacional abre la puerta a la titularidad
Las esperanzas de Endrick de hacerse con un puesto fijo en el once inicial han recibido un impulso inmediato tras la sanción de cuatro partidos en competiciones nacionales impuesta a Vinicius por su expulsión ante el Villarreal. El jugador de 20 años podría ocupar la punta del ataque cuando el Madrid reciba al Sevilla el 18 de octubre y, tres días después, afrontar otra prueba europea en casa ante el RB Leipzig. Su olfato goleador también será vital cuando el Real Madrid visite a su eterno rival, el Barcelona, en un Clásico de gran trascendencia el 24 de octubre.
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