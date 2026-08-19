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«Si surgiera la oportunidad adecuada»: un directivo del Arsenal deja una ENORME pista sobre la venta de un prodigio de 45 millones de libras
Garlick aborda el futuro de Hale End
El CEO del Arsenal, Garlick, se ha negado a descartar la posibilidad de que los canteranos Lewis-Skelly y Nwaneri dejen el club este verano. El Arsenal podría necesitar vender antes de poder comprar en las últimas semanas del mercado de fichajes. El equipo de Arteta ha gastado de forma relativamente moderada hasta ahora, incorporando a Christos Tzolis y Bruno Guimaraes para reforzar su plantilla campeona de liga. Sin embargo, todavía se desean más incorporaciones.
Con el técnico decidido a fichar a otro defensa para cubrir la lesión de William Saliba, además de a un nuevo atacante, dar salida a talento formado en casa podría generar fondos importantes. Ahora mismo, Nwaneri parece el que tiene más opciones de salir después de quedarse fuera de la convocatoria para la victoria del domingo en la Community Shield ante el Manchester City.
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Dejando la puerta entreabierta para salidas
Mientras Nwaneri se perdió la victoria en la Community Shield, Lewis-Skelly firmó una actuación magistral en el centro del campo del Arsenal. El internacional inglés en categorías inferiores ha sido relacionado desde entonces con un traspaso de 45 millones de libras a dos de los mayores rivales del club, Manchester United y Chelsea. En declaraciones a la BBC, Garlick dejó claramente la puerta entreabierta a la salida de ambos adolescentes.
«Creo que Myles tuvo un final de la pasada temporada fantástico y ha empezado esta temporada realmente bien, y estamos muy, muy contentos con él», reveló Garlick. «Ethan también ha hecho una gran pretemporada y solo se trata de analizar qué oportunidades hay que puedan ayudar a ambos jugadores de cara al futuro en sus carreras, pero no estamos buscando activamente vender a esos jugadores formados en la cantera.
«Si surgiera la oportunidad adecuada y fuera buena para ellos y para el club, obviamente lo consideraríamos».
Elogios en medio de la especulación sobre su traspaso
A pesar de la clara disposición a autorizar una venta por el precio adecuado, el Arsenal sigue estando increíblemente orgulloso de su cantera. Ambos adolescentes han impresionado de forma constante al cuerpo técnico del primer equipo durante la preparación de pretemporada.
«Obviamente creemos en nuestra academia y hemos tenido mucho éxito con los jugadores que han salido de esa academia, siendo Myles y Ethan dos de ellos», añadió. «A todo el mundo le encanta ver a esos jugadores formados en casa abrirse camino, ponerse la camiseta y contribuir al éxito del equipo.
«No es algo que pretendamos hacer, vender únicamente a jugadores formados en casa. Como digo, el intercambio de jugadores es algo que surge constantemente. Ha habido mucha especulación en torno a jugadores. No puedo evitar que otros clubes estén interesados en nuestros jugadores».
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Recortar la plantilla campeona de Arteta
Más allá de sus talentosos canteranos, el Arsenal busca activamente aligerar los márgenes de su plantilla del primer equipo. Todo apunta a que Gabriel Jesus, Fabio Vieira y Reiss Nelson saldrán en las próximas dos semanas. Además, el futuro a largo plazo de Gabriel Martinelli sigue siendo objeto de una intensa especulación. Si estos jugadores del primer equipo se marchan, podría reducirse la presión financiera inmediata para hacer caja con Nwaneri o Lewis-Skelly.
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