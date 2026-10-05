Mientras el mundo del fútbol se prepara para despedirse de Messi en su último partido en casa con la Albiceleste, tras la decisión de la leyenda de retirarse del fútbol internacional con 125 goles en 207 partidos, el portero de Benín Marcel Dandjinou ha dejado claro que su equipo no va a regalar nada.

Hablando desde Buenos Aires antes del choque, Dandjinou reconoció el carácter histórico del acontecimiento, aunque mantuvo su enfoque profesional, con Messi buscando resarcirse después de que su última aparición competitiva terminara en una dolorosa derrota por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo. «Para mí, este partido no es como cualquier otro. Creo que es una oportunidad única en la vida, porque es el último partido de Messi. Es un partido especial», declaró el portero. «Estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín. Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar, o pueden ganar ellos... No estamos aquí para ser turistas en Argentina; estamos aquí para jugar y competir».