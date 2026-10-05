Getty Images
Traducido por
«Si quiere marcar, tendrá que trabajárselo»: Marcel Dandjinou se niega a regalarle goles fáciles a Lionel Messi en su último partido internacional
Benín se niega a desempeñar el papel de espectador
Mientras el mundo del fútbol se prepara para despedirse de Messi en su último partido en casa con la Albiceleste, tras la decisión de la leyenda de retirarse del fútbol internacional con 125 goles en 207 partidos, el portero de Benín Marcel Dandjinou ha dejado claro que su equipo no va a regalar nada.
Hablando desde Buenos Aires antes del choque, Dandjinou reconoció el carácter histórico del acontecimiento, aunque mantuvo su enfoque profesional, con Messi buscando resarcirse después de que su última aparición competitiva terminara en una dolorosa derrota por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo. «Para mí, este partido no es como cualquier otro. Creo que es una oportunidad única en la vida, porque es el último partido de Messi. Es un partido especial», declaró el portero. «Estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín. Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar, o pueden ganar ellos... No estamos aquí para ser turistas en Argentina; estamos aquí para jugar y competir».
- AFP
No hay regalos fáciles para el capitán de Argentina
El principal tema de conversación antes del amistoso ha sido si los visitantes podrían permitir a Messi un camino despejado hacia el gol para garantizar una despedida perfecta. Cuando le preguntaron si se plantearía dejar que el ocho veces ganador del Balón de Oro marcara un penalti en los últimos minutos para cerrar el relato, Dandjinou respondió con firmeza. «No, no. Soy portero y mi función es parar disparos. Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Así de simple: es fútbol», dijo a Marca.
El guardameta continuó explicando que la grandeza de Messi hace que los regalos sean innecesarios. «Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos dijo que tuviéramos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, no hace falta hacerle ningún regalo. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo», añadió. El internacional beninés considera claramente que la forma más respetuosa de honrar al icono argentino es tratarlo como a un rival formidable hasta que suene el pitido final.
Admirando a una leyenda sobre el terreno de juego
Aunque el fuego competitivo arde con fuerza, Dandjinou no ocultó su admiración por un jugador al que ha seguido durante toda su carrera. Describió la posibilidad de compartir el campo con el exjugador del Barcelona, que llevó a su selección a conquistar el Mundial de 2022 junto a dos títulos consecutivos de la Copa América, como una oportunidad única en la vida.
Dandjinou también se refirió a la previsible lucha por la legendaria camiseta con el número 10 una vez concluya el partido. Bromeó con que, idealmente, todos los miembros de la selección de Benín querrían una camiseta: «Si le preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que estaría genial que hicieran muchas camisetas y le dieran una a cada jugador. Porque si solo uno de nosotros puede ir a pedir la camiseta, no creo que vaya a ser fácil: ¡todos queremos una!»
- Getty Images Sport
Dandjinou opina sobre el debate del GOAT
Preguntado por si considera al maestro argentino el mejor jugador de todos los tiempos, Dandjinou no tardó en situarlo junto a la realeza del fútbol mientras mostraba una enorme admiración por su rivalidad, que marcó una era. "Crecimos viendo a Messi y a Cristiano. Los dos nos han enseñado muchísimo sobre fútbol. Han competido durante muchísimo tiempo", señaló el portero de 28 años. "Para mí, Leo es uno de los mejores jugadores de este deporte. Uno de los reyes".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias