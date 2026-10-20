El Borussia Dortmund viaja a Bakú para enfrentarse al Sabah FC, campeón de Azerbaiyán, en la tercera jornada de la Champions League de la UEFA. Tras perder 1-0 a domicilio ante el Bodo/Glimt y empatar sin goles con el Union Berlin en la Bundesliga, el BVB afronta el partido con el objetivo de reactivar su campaña europea.

El equipo de Niko Kovac ocupa actualmente el 18.º puesto de la clasificación de la fase liga, con tres puntos en sus dos primeros partidos.

Pese al exigente calendario de desplazamientos, con tres partidos fuera de casa en siete días, Kovac insistió en que el Dortmund sigue siendo el claro favorito para lograr la victoria.