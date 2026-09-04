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Alvino Hanafi

Traducido por

«Si pelea por los 36 goles, ¡no me sorprenderé!». Gasperini lanza una atrevida afirmación sobre Donyell Malen

Roma
G. Gasperini
D. Malen
P. Dybala
Serie A

Gian Piero Gasperini, entrenador de la Roma, cree que el nuevo fichaje Donyell Malen puede desafiar el récord de Gonzalo Higuaín de 36 goles en la Serie A. El técnico italiano también habló sobre la lucha por el Scudetto y elogió el estado físico de Paulo Dybala tras un sólido inicio de temporada.

  • Gasperini pone el listón muy alto para Malen

    Según La Gazzetta dello Sport, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, ha realizado una sensacional predicción sobre el fichaje del verano Donyell Malen tras el explosivo inicio del delantero en la capital. El internacional neerlandés ha impresionado a su nuevo entrenador con su técnica letal y sus movimientos de cara a portería.

    Gasperini elogió la ejecución de Malen a tres toques dentro del área, e instó al atacante a mantener su hambre mientras la Roma gana impulso.

    "Si desafía el récord de 36 goles de Higuain, no me sorprenderá", declaró Gasperini, respaldando al neerlandés para alcanzar cotas extraordinarias.

    • Anuncios
  • Paulo Dybala Roma 2025-2026Getty Images

    Dybala sigue siendo clave en ataque

    Junto a la llegada de Malen, Gasperini elogió el estado físico y el compromiso del mediapunta estrella Paulo Dybala. El técnico rechazó con firmeza la idea de dar descanso o rotar al argentino cuando está plenamente en forma, situándolo junto a Josip Ilicic y Papu Gomez como talentos futbolísticos únicos.

    Dybala completó toda la preparación de pretemporada y mantiene su deseo de participar en cada partido, en línea con la agresiva filosofía ofensiva de Gasperini.

    "Le pregunto a Paulo si quiere jugar y, si dice que sí, lo mantengo en el campo incluso con 4-0", explicó Gasperini. "Nunca paras a un jugador que está disfrutando."

  • Abrazando el sueño del scudetto de la Roma

    El impresionante arranque ha disparado el discurso sobre el título en toda Roma, con jugadores veteranos como Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini hablando abiertamente de las aspiraciones al Scudetto. Lejos de frenar el entusiasmo, Gasperini acogió con agrado la pasión madura mostrada por los aficionados, al tiempo que mantuvo a su plantilla centrada en la realidad.

    El técnico subrayó que la unión de la plantilla se fortaleció durante el verano, con varios jugadores aceptando rebajas salariales para seguir en el club.

    «Los sueños nunca se sofocan», afirmó Gasperini. «Lo importante es saber que cuando suena la alarma, la realidad es diferente. Si vives la realidad de la manera adecuada, puedes hacer que coincida con tus sueños».

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  • AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Reencuentro con un ex y grandes pruebas por delante

    La Roma debe trasladar ahora su impulso de inicio de temporada a resultados ante rivales de primer nivel, empezando por un partido de alta exigencia contra el exclub de Gasperini, la Atalanta. El técnico describió enfrentarse a su antiguo equipo como encontrarse con una expareja y reconoció a la Atalanta como una referencia de cara a la clasificación europea.

    Con los partidos de la Champions League también a la vuelta de la esquina, Gasperini destacó los próximos encuentros contra el Inter y otros grandes rivales como indicadores cruciales del progreso.

    Apoyándose en el momento goleador de Malen y Dybala, la Roma se prepara para poner a prueba sus credenciales ante la élite de Italia y de Europa.

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