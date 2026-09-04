Según La Gazzetta dello Sport, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, ha realizado una sensacional predicción sobre el fichaje del verano Donyell Malen tras el explosivo inicio del delantero en la capital. El internacional neerlandés ha impresionado a su nuevo entrenador con su técnica letal y sus movimientos de cara a portería.

Gasperini elogió la ejecución de Malen a tres toques dentro del área, e instó al atacante a mantener su hambre mientras la Roma gana impulso.

"Si desafía el récord de 36 goles de Higuain, no me sorprenderá", declaró Gasperini, respaldando al neerlandés para alcanzar cotas extraordinarias.