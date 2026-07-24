«¡Si os portáis mal, me voy!»: Jürgen Klopp avisa a los medios alemanes y a la DFB de que podría dejar el cargo de seleccionador

Klopp admitió que aceptó el cargo a pesar de haber visto lo difícil que había sido a veces la vida para su predecesor, Nagelsmann. A cambio, solo pidió críticas sinceras centradas en el fútbol. Dijo: «Eso es lo único que pido: que me critiquen si algo funciona o no.

No hace falta elogiarme si algo funciona; eso se da por sentado. Si algo falla, trabajaré en ello. Creedme: solo importa el trabajo. Para mí, la selección es el punto álgido de mi carrera».

Añadió: «No lo eché de menos, pero me expuse y me sorprendió —al menos de momento— la rapidez con que todo salió a la luz. Sería útil priorizar la «precisión» sobre la «rapidez» en la información».