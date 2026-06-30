«Si no se quiere eso, hay que decírmelo»: Julian Nagelsmann descarta dimitir como seleccionador nacional tras el desastre del Mundial

Nagelsmann ya era objeto de críticas antes del torneo. En primavera, en una entrevista con la revista *kicker*, definió su plantilla y las funciones de cada jugador. Durante la preparación, criticó al máximo goleador, Deniz Undav, y lo marginó del once, pese a que el delantero marcó en los dos primeros partidos del Mundial contra Curazao y Costa de Marfil. También fue cuestionada su gestión del regreso de Manuel Neuer a la selección.

Antes del 7-1 contra Curazao, un cruce de bromas entre Jürgen Klopp y Thomas Müller en MagentaTV («¡Todavía! ¡Todavía!») generó ruido; Klopp luego se disculpó con Nagelsmann.

En la derrota 1-2 ante Ecuador, sorprendió al dejar fuera a Oliver Baumann pese a que Alemania ya era primera del grupo. Sus cambios, que ignoraron los roles asignados, también fueron cuestionados.

Antes de la derrota ante Paraguay se debatió si Joshua Kimmich debía volver al centro del campo; Nagelsmann lo mantuvo de lateral pero no descartó su regreso al medio.

Pero eso ya no ocurrirá.