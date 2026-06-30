«Si no se quiere eso, hay que decírmelo»: Julian Nagelsmann descarta dimitir como seleccionador nacional tras el desastre del Mundial

A pesar de las tensiones antes, durante y después del Mundial, jugadores como Joshua Kimmich y Kai Havertz, así como el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, respaldaron a Nagelsmann.
Kimmich lo dejó claro: «De niño veía a Alemania por TV; siempre llegábamos a semis o finales. Queremos ofrecer eso a la gente, pero no pudimos. Es una lástima, sobre todo ahora que necesitamos motivos para sentirnos orgullosos. Ahora mismo no somos ese orgullo y todos somos responsables. Debemos asumir nuestra parte; nadie puede eludirla. Fuimos nosotros, los jugadores, quienes lo echamos a perder. No fue el entrenador, ni la prensa, ni el árbitro, ni el rival; fuimos solo nosotros».
Völler, además, pidió que Nagelsmann continúe como seleccionador. «Se decía que yo siempre lo defendería. Pero él no lo necesita en absoluto. Lo considero un entrenador de primer nivel. Creo que probablemente siga siendo la persona adecuada. Pero, claro, no estoy solo en la DFB. Sigo pensando que es la persona adecuada en el lugar adecuado. Haríamos bien en recomponernos y luego sentarnos a hablar», afirmó Völler.
El exinternacional Mats Hummels reclamó consecuencias: «Por parte de los responsables, esto clama por consecuencias». El fútbol es «un deporte de alto rendimiento», así que debe debatirse todo, incluso un futuro sin Nagelsmann.
¿Saldría Klopp finalmente de la sombra para subir al escenario en caso de que las cosas llegaran a ese punto? «Todavía no lo he pensado. [...] Pero ahora no es en absoluto el momento de hablar de eso. Tengo un trabajo que me encanta hacer. Por lo que he oído, no es un trabajo a media jornada. No hay motivo para ser demasiado duro. Julian tiene razón. El equipo quería, pero en determinadas situaciones no pudo».