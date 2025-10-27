Getty Images Sport
'Si no hay contratiempos esta semana, estará de vuelta' - Mikey Varas dice que Hirving "Chucky" Lozano podría regresar para el Juego 2 contra Portland Timbers
- Getty Images Sport
"La respuesta de Hirving en el entrenamiento ha sido muy positiva"
El Estadio Snapdragon reunió a más de 30,000 aficionados durante la victoria por 2-1 de San Diego, en la que el mejor sembrado de la Conferencia Oeste dio el primer paso para avanzar en los playoffs. La serie se trasladará a Providence Park el 1 de noviembre para el Juego 2.
Tras el partido, Varas aclaró que la ausencia de Lozano no debe interpretarse como una señal de que el tema sigue sin resolverse.
“Eso no es una indicación”, señaló Varas. “Como hemos dicho, era una situación que hemos manejado internamente, evaluándola día a día, semana a semana. La respuesta de Hirving en los entrenamientos ha sido muy positiva. Ha trabajado increíblemente duro y ha demostrado un gran compromiso para volver al equipo. Le comunicamos antes de este partido que, si no surge ningún contratiempo esta semana, él regresará.”
- Getty
A principios de este mes, se reportaron supuestas tensiones
Según un informe de The Athletic, Lozano protagonizó un intercambio verbal acalorado tras ser sustituido en el medio tiempo de un partido contra el Houston Dynamo a principios de octubre. Días después de que se hiciera público el incidente, el extremo ofreció una disculpa en Instagram: “Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede provocar reacciones que no reflejan quién soy ni el respeto que siento por quienes me rodean. No reaccioné de la manera correcta, he asumido la responsabilidad, lo he abordado y he seguido adelante”, escribió.
Varas también negó que Lozano reaccionara negativamente al enterarse de que no sería incluido en la alineación. “Hirving lo tomó con mucho respeto y como un profesional. Nunca ha sido una distracción; el grupo ha permanecido completamente enfocado en nuestros objetivos. Hablamos con él previamente y su respuesta ha sido muy positiva”, agregó el entrenador.
- Getty Images Sport
Presente, pero sin participar
Aunque no estaba en la plantilla del domingo, Lozano fue visto con ropa de calle en el Snapdragon Stadium, conversando antes del partido con Manny Machado, estrella de los San Diego Padres y copropietario del San Diego FC.
- Getty Images Sport
Protagonista en la histórica temporada inaugural de San Diego
En su primera temporada en la MLS, Lozano ha registrado nueve goles y 10 asistencias en 27 partidos, contribuyendo a que San Diego FC lidere la Conferencia Oeste en su campaña inaugural. Bajo la dirección de Varas, finalista al premio de Entrenador del Año de la MLS, el equipo de expansión estableció nuevos récords de liga para un debutante, con 19 victorias y 63 puntos.
Si Lozano regresa en Portland, podría tener un papel clave, ya sea para asegurar la serie o forzar un dramático Juego 3 en casa.
Anuncios