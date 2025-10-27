'Si no hay contratiempos esta semana, estará de vuelta' - Mikey Varas dice que Hirving "Chucky" Lozano podría regresar para el Juego 2 contra Portland Timbers

El Estadio Snapdragon reunió a más de 30,000 aficionados durante la victoria por 2-1 de San Diego, en la que el mejor sembrado de la Conferencia Oeste dio el primer paso para avanzar en los playoffs. La serie se trasladará a Providence Park el 1 de noviembre para el Juego 2.

Tras el partido, Varas aclaró que la ausencia de Lozano no debe interpretarse como una señal de que el tema sigue sin resolverse.

“Eso no es una indicación”, señaló Varas. “Como hemos dicho, era una situación que hemos manejado internamente, evaluándola día a día, semana a semana. La respuesta de Hirving en los entrenamientos ha sido muy positiva. Ha trabajado increíblemente duro y ha demostrado un gran compromiso para volver al equipo. Le comunicamos antes de este partido que, si no surge ningún contratiempo esta semana, él regresará.”

