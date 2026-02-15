«¡Si no ganaba, se ponía a llorar!». Cristiano Ronaldo siempre ha sido un mal perdedor, según explica su excompañero en el Manchester United y la selección portuguesa, que describe la mentalidad del mejor jugador de todos los tiempos

Ronaldo cuenta ahora con títulos de la Premier League, La Liga, la Serie A, la Champions League, la Eurocopa y la Liga de Naciones, además de cinco Balones de Oro y un sinfín de entradas en los libros de historia.

Todavía tiene objetivos que alcanzar, con un hito notable ahora a su alcance. Nani ha dicho anteriormente: «Alcanzará los 1000 goles fácilmente, no tengo ninguna duda. Es un hito importante para él, algo que lleva años teniendo en mente.

Quiere alcanzar los 1000 goles documentados, porque otros jugadores como Pelé o Romario afirmaron haber alcanzado esas cifras, pero no todos sus goles quedaron registrados. Cristiano podría hacer una película con todos los suyos. Lo conseguirá, aunque tenga que ir a la liga profesional más baja del mundo para hacerlo. Pero no será necesario».

Nani añadió sobre la longevidad de Ronaldo, con la posibilidad de que siga jugando durante algunos años más: «Nada me sorprende. Cristiano siempre ha sabido exactamente lo que quería: cuando tienes tan claras tus prioridades y cuentas con el apoyo adecuado a tu alrededor, todo se vuelve más fácil.

Esa negativa a rendirse es lo que le ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Incluso ahora, a los 40 años, sigue sorprendiendo a la gente, pero a mí no. Espero que mantenga el mismo nivel que mostró en la fase de clasificación y se convierta en un jugador importante para Roberto Martínez en el Mundial: los goles no desaparecen».

Nani es uno de los que ha sugerido que el Mundial de 2026 podría no ser el último torneo internacional de Ronaldo. Dijo: «Espero que juegue en la Eurocopa. Eso dependerá de cómo se sienta físicamente, de si las lesiones le respetan y de si encuentra la motivación para seguir compitiendo como lo ha hecho durante más de 20 años. Pero si alguien puede hacer algo tan extraordinario como jugar la Eurocopa a los 43 años, ese es Cristiano».