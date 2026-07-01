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«¡Si no gana el Balón de Oro, algo va muy mal!» - Michael Olise está «muy por delante» como mejor jugador del mundo, afirma la exestrella de Francia y del Bayern de Múnich
La opinión de Sagnol sobre el Balón de Oro
A medida que se acerca el Mundial 2026, Olise se ha convertido en el mejor jugador de los Bleus, y Sagnol cree que los premios individuales llegarán pronto. Sobre la forma actual de la estrella del Bayern, Sagnol declaró a BILD: «Olise es el mejor del mundo, muy por encima del resto. Si no gana el Balón de Oro a final de año, algo fallará en el fútbol».
El seleccionador de Georgia, que conquistó varios títulos en el Allianz Arena, añadió que los aficionados franceses de todas las edades se han unido en torno al extremo. Sagnol incluso afirmó que él y otros exjugadores se identifican más con el estilo de Olise que con el de cualquier otra estrella actual, lo que lo sitúa como el claro número uno del fútbol mundial.
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¿Mejor que Messi y Ronaldo?
Sagnol afirmó que Olise es un jugador más «puro» porque prioriza al equipo, algo que no hacen las leyendas que han dominado las dos últimas décadas. «Olise es, sencillamente, un jugador que antepone el equipo a todo lo demás, no un individualista. Para nuestros hijos, por fin hay un gran modelo a seguir... A Olise le da igual si marca, da una asistencia o no. No piensa en sí mismo, siempre busca el bien del equipo», explicó. «Zinedine Zidane era igual. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que han dominado el fútbol mundial en los últimos 15 años, juegan más para sus estadísticas. No tengo nada en contra de ellos, son geniales. Olise, simplemente, es un auténtico jugador de equipo».
El factor Mbappé y el Madrid
Los elogios a Olise llegan cuando se le vincula con fuerza al Bernabéu. Se dice que el Real Madrid prepara una oferta récord para juntarlo con Kylian Mbappé. Aunque Mbappé sigue siendo el referente del fútbol francés, Sagnol cree que ambos tienen prioridades muy distintas, dentro y fuera del campo.
«Mbappé está más centrado en sí mismo, en su carrera, en sus objetivos. Por eso a menudo se le critica un poco», señaló Sagnol, aunque pronosticó que el delantero del Real Madrid acabaría como máximo goleador del Mundial. Por su parte, Mbappé ya ha elogiado a Olise, reconociendo la increíble «elegancia y visión de juego» que el exjugador del Crystal Palace aporta a la selección nacional.
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El ascenso «al estilo Lucio» de Dayot Upamecano
Olise no es la única estrella del Bayern que destaca para Sagnol en este torneo. El defensa Dayot Upamecano también recibe elogios por su dominio físico y mayor solidez técnica. Sagnol lo compara con un antiguo compañero del Allianz Arena, lo que refleja la alta valoración de la actual generación francesa.
«Por su estilo, se parece a un antiguo compañero del Bayern, Lucio. El brasileño también era una máquina sobre el terreno de juego, increíblemente fuerte físicamente», afirmó Sagnol. «Upamecano comete menos errores técnicos que hace un año y últimamente ha dado un paso adelante tanto en el Bayern como en la selección nacional». Con Upamecano como baluarte defensivo y Olise manejando el ataque, los Bleus parecen listos para vengar la decepción de 2022 y recuperar la corona mundial.