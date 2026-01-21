+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bastoni Van de Ven Schlotterbeck GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Si no es Marc Guehi, ¿entonces quién? Opciones de centrales para el Liverpool después de perder al principal objetivo de transferencia ante el Manchester City

El Liverpool está en un lío creado por ellos mismos. Los Reds sabían que tenían escasez de defensas centrales con experiencia el verano pasado y tuvieron tiempo de sobra para abordar el problema antes del cierre del mercado de fichajes, pero esperaron hasta el último día para finalizar un movimiento por Marc Guehi. Así que, cuando el Crystal Palace canceló el acuerdo en el último momento, el Liverpool se quedó en una posición muy, muy precaria, necesitando que Ibrahima Konate continúe rindiendo a un alto nivel, que Joe Gomez se mantenga en forma y que el joven fichaje de verano Giovanni Leoni tenga un impacto inmediato en Anfield.

Desafortunadamente para Arne Slot, Konate nunca se ha recuperado del comienzo impactante de temporada que hizo que fichar a Guehi fuera una necesidad, Gomez sigue siendo incapaz de jugar un partido a la semana (¡si acaso!), mientras que el debut increíblemente prometedor de Leoni fue interrumpido por una lesión que acabó con su temporada. Preocupantemente, incluso el veterano capitán Virgil van Dijk se ha visto afectado por el malestar general en Merseyside, lo que significa que ya no hay garantía de que los campeones de la Premier League de la temporada pasada puedan mantener su agarre muy débil en el cuarto lugar.

La esperanza era que Guehi llegara finalmente a Anfield este mes, pero el internacional inglés ha firmado en su lugar por el Manchester City, al cual describió como "el mejor club" en la Premier League, añadiendo así insulto a la lesión desde la perspectiva del Liverpool.

La pregunta ahora es, entonces, ¿qué van a hacer los Reds para abordar sus increíblemente dañinas deficiencias defensivas? Recuerda que a Van Dijk le quedan solo 18 meses de contrato, lo que significa que Slot (si evita el despido) posiblemente necesitará al menos dos nuevos centrales este verano.

Con todo eso en mente, GOAL analizalas mejores opciones en el mercado en este momento, y las clasifica en orden de disponibilidad e idoneidad... 

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Marcos Senesi (Bournemouth)

    Dean Huijsen (Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) e Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) dejaron todos el Vitality Stadium el verano pasado, y ahora parece inevitable que Bournemouth pierda otro defensor talentoso al final de la campaña actual. Sin embargo, no habrá una jugosa tarifa de transferencia para los Cherries esta vez.

    Marcos Senesi está sin contrato en menos de seis meses y, por lo tanto, se espera que se una a uno de los equipos de élite de Europa gratis, con los cazadores de gangas Juventus y Barcelona, ambos, sin sorpresa, interesados en fichar al argentino.

    Algunos aficionados del Liverpool han sugerido que su club también debería entrar en la carrera, dado que Senesi es un defensor central zurdo, probado en la Premier League y disponible por 'nada', o, como mucho, por una tarifa reducida este mes.

    Sin embargo, aunque hay algunas similitudes con la situación de Guehi, Senesi no encaja en el perfil de edad preferido para un posible fichaje de Liverpool, ya que cumple 29 años en mayo. Así que, aunque no se puede descartar un traslado a Merseyside, parece poco probable.

  • Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    9Alessandro Bastoni (Inter)

    No hay un club en el mundo que no quisiera fichar a Alessandro Bastoni, la definición de un defensa central que juega con el balón. El internacional italiano es tan técnicamente competente que, de hecho, es más que capaz de ingresar al mediocampo o moverse hacia los lados para lanzar centros al área con su varita mágica de pie izquierdo.

    El problema, sin embargo, es que el Inter actualmente no tiene intención de hacer caja con su activo más valioso, mientras que el propio jugador parece estar muy asentado en San Siro. Cuando se le preguntó en diciembre si tiene la intención de quedarse en Milán en el futuro previsible a pesar de la constante especulación sobre su futuro, Bastoni respondió: "Sí, probablemente. Estoy feliz aquí y no tengo problemas. No pienso en asuntos fuera del campo."

    Dado que el internacional italiano también tiene contrato hasta 2028, se necesitaría una gran cantidad de dinero para alejarlo del Inter, pero el Liverpool hizo una gran inversión para fichar a Van Dijk en 2019. Si quieren fichar al mejor reemplazo posible para el neerlandés, no necesitan buscar más allá de Bastoni.

  • FBL-POR-LIGA-CASA PIA-SPORTINGAFP

    8Ousmane Diomande (Sporting CP)

    Se afirmó en noviembre que Ousmane Diomande era la opción de respaldo de Liverpool si no lograban cerrar un acuerdo para Guehi. El interés informado de los Reds era ciertamente plausible. El marfileño desempeñó un papel importante en que el Sporting CP ganara títulos consecutivos de Liga Portugal y supuestamente también estaba siendo cortejado por equipos como el Manchester United y el Paris Saint-Germain.

    Sin embargo, Diomande ha acordado desde entonces un nuevo contrato con el club de Lisboa que lo vincula al Estadio José Alvalade hasta 2030, mientras que su cláusula de rescisión aparentemente ha sido aumentada a £70 millones. Si Liverpool realmente estaría dispuesto a pagar tanto dinero por el joven de 22 años en este momento particular es un tema muy debatido, pero no hay duda de que Diomande podría ser un excelente reemplazo para Konate si el francés decide no prolongar su estadía en Anfield.

  • Micky van de Ven Tottenham 2025-26Getty

    7Micky van de Ven (Tottenham)

    Liverpool estuvo vinculado con Micky van de Ven antes de que se uniera al Tottenham en 2023, y los Reds perdieron una oportunidad al no moverse por el holandés en ese entonces porque su valor ha aumentado en las últimas tres temporadas a pesar de que ha estado jugando en un club en un estado casi constante de crisis.

    De hecho, desde su llegada al norte de Londres, Van de Ven ha llamado la atención con su velocidad vertiginosa y su comodidad con el balón - lo cual es por qué Real Madrid también ha mostrado un fuerte interés en fichar al joven de 24 años.

    Por lo tanto, es difícil ver a Spurs acordando vender a su defensa más confiable - y particularmente a un rival de la Premier League. No obstante, Van de Ven nunca ha ocultado su admiración por Anfield o, de hecho, por su compañero de equipo internacional Van Dijk, lo que significa que probablemente aprovecharía la oportunidad de suceder a su compatriota como el primer central zurdo de Liverpool. Llegar a un acuerdo con Tottenham probablemente sería la única parte difícil.

  • Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    6Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

    El Liverpool está considerando la posibilidad de fichar a Edmond Tapsoba, y no por primera vez. Los Reds expresaron su interés en adquirir al internacional de Burkina Faso por primera vez en 2021, pero después de haber sido disuadidos por el ridículo precio de £44 millones que pedía el Bayer Leverkusen por un defensa inexperto que tenía solo 21 años en ese momento, en su lugar firmaron a Ozan Kabak en préstamo del Schalke.

    También se habló de una oferta inminente por Tapsoba hace dos años, pero nuevamente, el movimiento propuesto nunca se materializó, ¿podría realmente suceder en 2026, dado que su valor solo ha aumentado mientras tanto? Tapsoba todavía cumple con muchos requisitos desde la perspectiva del Liverpool. El jugador de 26 años modeló su juego basándose en John Stones y eso es evidente en lo confiado y sereno que está en posesión.

    También es un fanático desde hace mucho tiempo de Van Dijk y, sin duda, estaría tentado por la perspectiva de reunirse con sus ex compañeros de equipo del Leverkusen, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, en Anfield, y particularmente si Xabi Alonso termina sucediendo a Arne Slot como entrenador entre ahora y el final de la temporada...

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    5Maxence Lacroix (Crystal Palace)

    Es triste decirlo, pero el Crystal Palace se está desmoronando, con Oliver Glasner haciendo pública su negativa a extender su permanencia en Selhurst Park el día después de que el club acordara vender al capitán Guehi al Manchester City. Con Eberechi Eze ya tiempo atrás y Jean-Philippe Mateta también apuntado para irse este mes, el equipo que ganó la FA Cup la temporada pasada ya está en camino de ser desmantelado.

    En ese contexto, el Liverpool podría sentirse tentado a hacer un movimiento por el ex compañero de defensa central de Guehi, Maxence Lacroix. El francés nunca ha sido convocado por su país a nivel absoluto, pero ha sido excelente para el Palace desde que se unió desde el Wolfsburg en 2024 y, a los 26 años, está alcanzando su apogeo. Con su combinación de fisicalidad y técnica, podría ser un excelente reemplazo para Konate si no logra acordar términos sobre una extensión.

  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Jan Paul van Hecke no atrajo demasiada atención durante su primera temporada en Brighton, pero ha mejorado considerablemente desde entonces y ahora es considerado como uno de los jugadores más mejorados en la Premier League. En consecuencia, se dice que el Liverpool está vigilando de cerca su situación en la costa sur, ya que al holandés le quedan solo 18 meses en su contrato actual y, según se informa, se niega a firmar una extensión.

    Por supuesto, Brighton siempre negocia con mano dura, pero los Reds podrían estar dispuestos a pagar una suma considerable por un defensa central alto y combativo que se siente cómodo sacando el balón desde atrás. Después de todo, Van Hecke tiene solo 25 años, lo que significa que sus mejores años están por delante de él.

  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    3Konstantinos Koulierakis (Wolfsburg)

    La inclusión de Konstantinos Koulierakis en esta lista no sorprenderá a los aficionados del Liverpool. Según todos los informes, los Reds han estado siguiendo al joven de 22 años desde hace algún tiempo y han notado el enorme progreso que ha hecho en el Wolfsburgo desde que se unió desde el PAOK en agosto de 2024.

    'The Hammer', como se le conoce, es muy fuerte en el tackle, bueno en el juego aéreo (aunque no es el más alto), y con un talento tan completo que ha motivado comparaciones con Josko Gvardiol. Podríamos ver fácilmente al Liverpool fichando al internacional griego si sienten que el precio es adecuado, ya que es un defensa central joven con capacidad de paso progresivo y un potencial muy alto.

  • SOCCER JPL D13 CLUB BRUGGE VS DENDER EHAFP

    2Joel Ordonez (Club Brugge)

    Tan solo dos días después del inicio del mercado de transferencias de enero, parecía que un acuerdo por Joel Ordonez estaba prácticamente cerrado. Según varios informes, Liverpool había acordado pagar un monto inicial de £35 millones por el defensor del Club Brujas. Sin embargo, finalmente surgió que los Reds estaban simplemente observando a Ordonez, quien también está siendo monitoreado por el Chelsea. 

    Por supuesto, eso no significa que el Liverpool no haga un movimiento por el ecuatoriano en el verano. Con 21 años de edad, Ordonez ya ha sido convocado 14 veces por su país y ha estado desempeñándose de manera muy impresionante en el centro de la defensa de tres hombres del Brujas en la Liga de Campeones de esta temporada. 

    Definitivamente es algo a tener en cuenta, especialmente si el valor de Ordonez se dispara si sobresale en la Copa del Mundo de este verano.

  • Nico SchlotterbeckGetty

    1Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund está haciendo todo lo posible para convencer a Nico Schlotterbeck de extender un contrato que expira en junio de 2027. "Cosas como esta necesitan tiempo," explicó el director deportivo Sebastian Kehl a principios de este mes. "Ha utilizado el descanso de invierno para reflexionar, pero aún no hay un nuevo desarrollo."

    La sospecha es, sin embargo, que Schlotterbeck está más afuera que adentro en este momento, y si decide que quiere dejar el Signal Iduna Park, Dortmund se vería obligado a venderlo este verano para evitar perderlo por nada el próximo año.

    En tal escenario, el Liverpool estaría casi seguro de estar al frente de la fila para fichar a un central zurdo con un maravilloso rango de pases que ha sido nombrado en el Equipo de la Temporada de la Bundesliga tres veces en las últimas cuatro temporadas.

