Yamal ha ofrecido una profunda reflexión sobre sus experiencias con la discriminación, al admitir que se ha encontrado con el racismo en innumerables ocasiones a lo largo de su joven carrera. En una extensa entrevista con Movistar plus, el campeón de la Eurocopa 2024 detalló cómo los prejuicios suelen manifestarse de formas sutiles que muchos observadores podrían pasar por alto.

Cuando le preguntaron si había sufrido racismo de alguna manera, quizá indirectamente, Yamal se mostró tajante en su respuesta. Declaró: "Sí, mil veces. Creo que la gente es indirectamente racista contigo, pero quizá ni siquiera se da cuenta. Hay muchos comentarios y, muchas veces, muchas miradas que son racistas, y la gente no se da cuenta. También vengo de un lugar en el que no es que lo aceptes, porque algo que está mal nunca se puede aceptar, pero no te molesta".