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«Sí, ¡mil veces!» - Lamine Yamal rompe su silencio sobre el racismo mientras la estrella del Barcelona revela cómo afronta los insultos
Yamal reflexiona sobre los prejuicios indirectos
Yamal ha ofrecido una profunda reflexión sobre sus experiencias con la discriminación, al admitir que se ha encontrado con el racismo en innumerables ocasiones a lo largo de su joven carrera. En una extensa entrevista con Movistar plus, el campeón de la Eurocopa 2024 detalló cómo los prejuicios suelen manifestarse de formas sutiles que muchos observadores podrían pasar por alto.
Cuando le preguntaron si había sufrido racismo de alguna manera, quizá indirectamente, Yamal se mostró tajante en su respuesta. Declaró: "Sí, mil veces. Creo que la gente es indirectamente racista contigo, pero quizá ni siquiera se da cuenta. Hay muchos comentarios y, muchas veces, muchas miradas que son racistas, y la gente no se da cuenta. También vengo de un lugar en el que no es que lo aceptes, porque algo que está mal nunca se puede aceptar, pero no te molesta".
- AFP
Respondiendo a los incidentes en el Bernabéu
La conversación derivó inevitablemente hacia recientes incidentes de gran repercusión en LaLiga, sobre todo durante los Clásicos disputados en el Santiago Bernabéu. En uno de esos encuentros, Yamal y sus compañeros del Barcelona fueron objeto de insultos cargados de odio por parte de sectores de la afición local.
Yamal se refirió en concreto a un momento viral protagonizado por su compañero Raphinha, que también fue objetivo de aficionados durante un partido en la capital española. Al recordar aquella tarde en particular, el joven de 17 años dijo: "Por ejemplo, ese vídeo que salió del Bernabéu, donde toda mi familia defendió a Raphinha. A la gente le sorprendió mi reacción. Al final, creo que que alguien me llame 'negro' no me va a molestar en absoluto. Quiero decir, soy negro, no soy de otro color. Es diferente cuando alguien lo dice específicamente para ofenderme, por supuesto. Entonces está mal".
Mantener la concentración en medio del ruido
Para Yamal, la distinción entre la identidad fáctica y la malicia intencionada es clave en su enfoque mental. Ha desarrollado una mentalidad que le permite despojar a los insultos de su poder al negarse a concederles la reacción que a menudo buscan quienes los profieren.
El extremo del Barcelona explicó además su filosofía con respecto a los aficionados que pagan por verle jugar, incluso aquellos que se comportan mal. Y desarrolló así su idea: "Pero lo que no voy a hacer es estar jugando un partido, sabiendo que él pagó una entrada para venir a verme, y enfadarme porque me faltó al respeto".
- Getty Images
Una voz madura en el fútbol español
Las declaraciones de Yamal llegan en un momento en el que La Liga está bajo un intenso escrutinio por su gestión de los incidentes racistas. Jugadores como Vinicius Junior se han mostrado muy claros sobre la necesidad de castigos más duros y de un cambio sistémico, lo que ha provocado encendidos debates en todo el deporte.
El enfoque de Yamal ofrece una perspectiva distinta, pero igualmente convincente, centrada en el empoderamiento personal y en la negativa a dejarse victimizar por la ignorancia de los demás. Su madurez sigue haciéndole ganar el respeto de compañeros y rivales por igual mientras afronta las presiones del fútbol de élite.
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