«Me dije: Pep, descansa un poco y afronta con calma los objetivos que tienes por delante. Una de las razones por las que lo dejé fue dedicarme tiempo. Mi cuerpo, sobre todo la espalda, ha sufrido mucho en los últimos años, y ahora vuelvo a hacer algo de deporte».

Quiere pasar más tiempo con su familia: «Quiero ver a mis hijos más a menudo, a mi padre de 95 años, a mis hermanas y a mi hermano. El loco calendario futbolístico, con un partido cada tres días durante dieciséis o diecisiete años, no me lo permitía».

Por eso ha regresado a Cataluña, donde ya dirigió al equipo antes de su etapa de tres años en el Bayern. «Todavía me estoy adaptando: apenas hace un mes que traje todas mis cosas de Mánchester y sigo amueblando la casa», concluyó.