‘Si me llama, voy en bici’ - Excompañero de Lionel Messi se ofrece para llegar al Inter Miami

Antes del partido, el excompañero de Lionel Messi en la selección argentina, Darío Benedetto, habló abiertamente sobre su futuro. El delantero de 35 años, que dejó Newell’s Old Boys en octubre y se encuentra cerca del retiro, admitió que podría replantearse su decisión… especialmente si recibe un llamado muy especial.

“¡Si Messi me llama para jugar en Inter Miami, voy en bicicleta!”, declaró entre risas en una entrevista con ESPN.

Aunque un fichaje parece poco probable, Benedetto aún sueña con despedirse del fútbol en lo más alto. “Me cansé de ciertos malos hábitos que tiene hoy el fútbol: problemas, negocios… lo que sea. Pero siempre voy a amar este deporte, porque estoy eternamente agradecido. No puedo creer la carrera que tuve. Ahora estoy casi retirado, pero decidí, con ayuda de la terapia, estirarla un poco más y retirarme bien.”

El delantero explicó también que busca un entorno más tranquilo para la última etapa de su carrera:

“Voy a apuntar a clubes sin problemas, porque los últimos años me la pasé quejándome. Quiero volver a disfrutar. Me hubiera encantado retirarme en Boca, pero no se dio. Mi mejor momento fue en 2016. Y siempre lo veo por televisión.”