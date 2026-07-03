AFP
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«Si los papeles se hubieran invertido» - Un furioso Luka Modric acusa al VAR de doble rasero y critica la decisión del penalti, tras la polémica eliminación de Croacia ante Portugal
Croacia, frustrada por unas decisiones polémicas
Croacia cayó 2-1 ante Portugal y quedó eliminada del Mundial. Dos decisiones arbitrales clave marcaron el partido: un penalti a favor de Portugal y un gol anulado a Croacia. Modric reconoció que su equipo merecía más tras su segunda parte y criticó el penalti, asegurando que el VAR no habría intervenido si el incidente hubiera sido al revés.
- Getty Images Sport
Modric cuestiona el uso que se está haciendo del VAR
El capitán de Croacia, Luka Modric, criticó de nuevo el VAR y afirmó que se usa de forma inconsistente. Pidió que solo intervenga ante errores claros y denunció que Croacia sufre decisiones dudosas con frecuencia.
«Nos merecíamos mucho más. Si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Ya dije que no me gustaba.
«Esto no es penalti: los dos jugadores se lanzan y se empujan; Vlasic lo sujeta, no lo tira, y caen. No se puede pitar así en un partido así. Solo debe usarse si el error es evidente; si la jugada se puede interpretar de varias formas, mejor no intervenir. Eso me molesta y siempre nos perjudica».
El gol del empate anulado agrava la frustración de Croacia
Modric mostró frustración por la anulación del gol del empate de Croacia en los últimos minutos. Dijo que el árbitro les informó de que Igor Matanovic había tocado el balón, pero las repeticiones no lo confirmaban.
«Dice que Matanovic tocó el balón, pero hemos visto las imágenes y no se le ve tocarlo en ningún momento. Si no toca el balón, no hay fuera de juego», explicó Modric.
- ⒞Getty Images
Croacia reflexiona tras su dolorosa eliminación.
Croacia debe asimilar otra gran decepción tras su eliminación prematura del Mundial. Para Modric, el torneo de Norteamérica será probablemente su último Mundial, pues en el siguiente tendrá 44 años.
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