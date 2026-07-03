«Si los papeles se hubieran invertido» - Un furioso Luka Modric acusa al VAR de doble rasero y critica la decisión del penalti, tras la polémica eliminación de Croacia ante Portugal

El capitán de Croacia, Luka Modric, criticó de nuevo el VAR y afirmó que se usa de forma inconsistente. Pidió que solo intervenga ante errores claros y denunció que Croacia sufre decisiones dudosas con frecuencia.

«Nos merecíamos mucho más. Si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Ya dije que no me gustaba.

«Esto no es penalti: los dos jugadores se lanzan y se empujan; Vlasic lo sujeta, no lo tira, y caen. No se puede pitar así en un partido así. Solo debe usarse si el error es evidente; si la jugada se puede interpretar de varias formas, mejor no intervenir. Eso me molesta y siempre nos perjudica».