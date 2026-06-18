Si lo veo, le daré tus saludos... Cristiano, protagonista de la emotiva carta de Diomandi a su difunta hermana

¿Recuerdas cuando soñábamos con mudarnos a Francia? Imagínabamos ir de compras, tener nuestro propio piso y que yo me convirtiera en un futbolista rico con coches y una casa grande, mientras tú no te preocuparías por nada. Tú fuiste la única que creyó que sería el nuevo Cristiano, pese a las burlas.
¿Recuerdas cuando me mudé a Estados Unidos a los quince años para estudiar el instituto y extrañaba tanto mi país? Durante meses no entendía nada; me sentaban al lado de un alumno francés que traducía todo lo que decía el profesor. ¿Recuerdas que te llamé y te dije: «No te lo vas a creer, aquí los niños discuten con los profesores»?
En casa, como sabes, ni siquiera nos atrevíamos a mirar a nuestros mayores.
¿Recuerdas que no me creía que los chicos fumaran después del colegio?
Tú decías que parecía una serie estadounidense.
¿Recuerdas la prueba en Bournemouth? ¿Y en el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos y el Crystal Palace? Después de uno de los entrenamientos, hasta Ezi y Olesi se me acercaron y me dijeron: «Chico, tienes mucho talento».
Aun así, no me ficharon.
Ni siquiera los filiales de la liga estadounidense me aceptaban. Nunca supe por qué; nadie me explicó nada. Los mayores manejaban todo y me llevaban de un lado a otro en Europa, pero todos me rechazaban.
Se venció mi visado y se acabó mi sueño. Me devolvieron a África y lloramos juntos.
Solo tú seguiste creyendo. Unas semanas después firmé con el Leganés y lloramos de alegría.
En aquel entonces sentía. Ahora no siento nada; desde que te fuiste, me siento vacío.