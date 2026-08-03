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«Si lo fichan, los veo como aspirantes al título»: Emile Heskey insta al Manchester United a ir a por la estrella del Chelsea de 120 millones de libras
La búsqueda de un centrocampista en Old Trafford
El United sigue activo en la búsqueda de un nuevo centrocampista, después de haber cerrado ya los fichajes de Youri Tielemans, procedente del Aston Villa, y Andrey Santos, procedente del Chelsea, por un total de 85 millones de libras. Carrick considera que hacen falta más refuerzos tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte. Esta situación ha situado a Fernandez como un objetivo potencial, especialmente después de que el centrocampista del Chelsea, valorado en 120 millones de libras, expresara su deseo de marcharse este verano.
- Pro Sports Images
Heskey apoya el fichaje de Fernández
El exdelantero de Inglaterra Heskey cree que el fichaje de Fernandez supondría un impulso crucial para que el Manchester United compita en lo más alto.
En declaraciones a BoyleSports, Heskey afirmó: "El centro del campo es una zona en la que el Manchester United sin duda puede mejorar, y Enzo Fernandez ayudaría. Con la salida de Casemiro a comienzos del verano, necesitan sustituir esa presencia. Tuvo un final de temporada muy bueno y se le echará de menos.
"Creo que Enzo Fernandez podría ser el elegido para llegar y reemplazarle. Y si lo fichan, los veo como aspirantes al título".
Se pone de relieve la capacidad para desafiar títulos
El United no ha ganado la Premier League desde 2013, pero el hecho de que Carrick guiara al equipo hasta un tercer puesto la temporada pasada ha reavivado el optimismo en Old Trafford.
Junto a Fernandez, objetivos como Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba y Manu Kone siguen en el radar del club. Además del centro del campo, el Manchester United también busca un nuevo lateral izquierdo como Lewis Hall o Myles Lewis-Skelly para competir con Luke Shaw.
Heskey añadió sobre el potencial táctico del United: "Manchester United siempre ha tenido jugadores, pero los sistemas de juego de entrenadores anteriores no siempre se han adaptado a ellos. Si aciertan con el sistema, no hay razón para que no puedan pelear con Man City, Arsenal y Liverpool por el título".
- Getty
Se acerca la preparación para el inicio de la temporada
El Manchester United inicia su campaña 2026-27 de la Premier League recibiendo al recién ascendido Hull City en Old Trafford el 22 de agosto. El partido servirá como una prueba inmediata de la eficacia de la reconstrucción de la plantilla de Carrick tras una exigente pretemporada.
Se espera que asegurar la llegada de un nuevo centrocampista junto a la incorporación de un lateral izquierdo siga siendo la prioridad principal de la dirección antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano.
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