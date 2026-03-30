«Si Isak vale 150 millones, Harry vale 250 millones»: Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern de Múnich, vuelve a meterle un palo al Liverpool

El veterano director deportivo del FCB está aún más satisfecho con el estilo de juego actual de su club en general y con el de Harry Kane en particular: «Ha descubierto ese aspecto físico bajo la dirección de Vincent Kompany. Está presente en su propia área en cada jugada a balón parado. ¡Y esos pases! Es capaz de lanzar pases de 70 metros a Olise desde una posición estática, es una locura».

Aún están pendientes las conversaciones sobre el futuro del goleador más allá de la finalización de su contrato en el verano de 2027, pero en el Bayern siguen mostrándose tranquilos. Al fin y al cabo, Kane «no ha hecho uso de su cláusula de rescisión, lo que ya significa que, en cualquier caso, seguirá bajo contrato aquí hasta el verano de 2027», se alegró Hoeneß.

En el contrato de Kane se había incluido una cláusula de rescisión mediante la cual el delantero estrella podría haber abandonado el FCB en el verano de 2026 por una indemnización de entre 60 y 70 millones de euros, pero habría tenido que activarla a más tardar en febrero, cosa que Kane no hizo.

«Por lo que oigo y percibo», dijo Hoeneß, «él y su familia se sienten muy a gusto aquí». Sin embargo, el presidente de honor añadió inmediatamente una advertencia: «Pero nunca se sabe, si llega un saudí y pone un montón de dinero sobre la mesa… ¡Pero se siente tan a gusto!».

El factor de bienestar es una condición importante para Kane, un hombre de familia, por lo que en el pasado había subrayado en varias ocasiones que veía con buenos ojos una renovación en Múnich.

Si por Hoeneß fuera, tampoco debería cambiar nada en el rendimiento de Kane en un futuro próximo, ya que la superestrella podría «jugar a este nivel al menos otros tres o cuatro años», porque «es un profesional perfecto que cuida su cuerpo. Siempre está en rehabilitación, con los fisioterapeutas».