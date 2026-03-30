El presidente honorario del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, ha elogiado al delantero estrella del FCB, Harry Kane, y ha aprovechado la ocasión para lanzar, una vez más, una pulla al campeón de Inglaterra, el Liverpool FC.
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«Si Isak vale 150 millones, Harry vale 250 millones»: Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern de Múnich, vuelve a meterle un palo al Liverpool
En una entrevista con la revista *kicker*, el presidente del Bayern comentó con sarcasmo: «Alexander Isak, del Liverpool, costó 150 millones de euros. Si él vale 150, Harry vale 250 millones de euros».
Los Reds ficharon a Isak el verano pasado por 145 millones de euros, procedente del Newcastle United, rival en la Premier League. Sin embargo, el sueco no ha estado a la altura de las altas expectativas. Ha sufrido numerosas lesiones y, hasta la fecha, solo ha marcado tres goles en 16 partidos oficiales. Actualmente, Isak está de baja por una fractura en el peroné.
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Uli Hoeneß se burla en varias ocasiones del Liverpool FC
No es la primera vez que Hoeneß se burla del Liverpool, campeón de Inglaterra, y de su extensa campaña de fichajes, con un gasto de casi 500 millones de euros el verano pasado. Así, entre otras cosas, comentó la semana pasada en el festival de IA «data:unplugged» en Münster sobre el supuesto interés de los Reds por la estrella del Bayern Michael Olise: «El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está haciendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene».
A finales de noviembre había criticado que el Liverpool ya solo tenía «superestrellas» y «jefes» y ya no «trabajadores». Refiriéndose a Florian Wirtz, que había rechazado a Hoeneß y al Bayern para fichar por el Anfield Road, comentó con sarcasmo: «Ya lo he dicho antes: pronto necesitarán cinco balones para jugar, porque las estrellas lo quieren todo para ellos. Pobre Florian Wirtz, simplemente no le llega el balón porque Salah, Szoboszlai y todos los demás solo quieren jugar para sí mismos».
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Hoeneß espera que Kane renueve: «Se siente muy a gusto»
El veterano director deportivo del FCB está aún más satisfecho con el estilo de juego actual de su club en general y con el de Harry Kane en particular: «Ha descubierto ese aspecto físico bajo la dirección de Vincent Kompany. Está presente en su propia área en cada jugada a balón parado. ¡Y esos pases! Es capaz de lanzar pases de 70 metros a Olise desde una posición estática, es una locura».
Aún están pendientes las conversaciones sobre el futuro del goleador más allá de la finalización de su contrato en el verano de 2027, pero en el Bayern siguen mostrándose tranquilos. Al fin y al cabo, Kane «no ha hecho uso de su cláusula de rescisión, lo que ya significa que, en cualquier caso, seguirá bajo contrato aquí hasta el verano de 2027», se alegró Hoeneß.
En el contrato de Kane se había incluido una cláusula de rescisión mediante la cual el delantero estrella podría haber abandonado el FCB en el verano de 2026 por una indemnización de entre 60 y 70 millones de euros, pero habría tenido que activarla a más tardar en febrero, cosa que Kane no hizo.
«Por lo que oigo y percibo», dijo Hoeneß, «él y su familia se sienten muy a gusto aquí». Sin embargo, el presidente de honor añadió inmediatamente una advertencia: «Pero nunca se sabe, si llega un saudí y pone un montón de dinero sobre la mesa… ¡Pero se siente tan a gusto!».
El factor de bienestar es una condición importante para Kane, un hombre de familia, por lo que en el pasado había subrayado en varias ocasiones que veía con buenos ojos una renovación en Múnich.
Si por Hoeneß fuera, tampoco debería cambiar nada en el rendimiento de Kane en un futuro próximo, ya que la superestrella podría «jugar a este nivel al menos otros tres o cuatro años», porque «es un profesional perfecto que cuida su cuerpo. Siempre está en rehabilitación, con los fisioterapeutas».
Los fichajes más caros del FC Bayern
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Harry Kane Delantero Tottenham Hotspur 2023 95 millones de euros Lucas Hernández Defensa Atlético de Madrid 2019 80 millones de euros Luis Díaz Delantera Liverpool FC 2025 70 millones de euros Matthijs de Ligt Defensa Juventus 2022 67 millones de euros Michael Olise Delantera Crystal Palace 2024 53 millones de euros