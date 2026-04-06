La documentación incompleta que el Galatasaray presentó ante la FIFA fue, en su momento, la razón por la que Kevin Großkreutz no pudo jugar durante varios meses tras su fichaje por el club de Estambul procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2015. Y cuando por fin pudo hacerlo, se marchó al VfB Stuttgart sin haber disputado ni un solo minuto con el tradicional club turco.
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«Si hubiera sido un compañero, le habría dado un puñetazo»: la fatídica visita de Kevin Großkreutz a Brasil
No obstante, Großkreutz marcó un gol en el extranjero, y eso ya había ocurrido unos años antes. El veterano jugador del BVB y campeón del mundo de 2014 anotó en su día de penalti en Brasil. Großkreutz participó en un partido no oficial que se celebra cada año entre dos favelas de Belo Horizonte.
Sin duda, Großkreutz no olvidará este viaje de finales de 2010. Pero eso tiene menos que ver con su actuación en una plaza de pueblo sobre un terreno extremadamente embarrado que con una historia alocada que se produciría solo unos días después.
Großkreutz, que a pesar de las barreras lingüísticas siempre se ha llevado bien con los jugadores extranjeros, visitó en Brasil a su compañero de equipo y leyenda del BVB, Dede, durante sus vacaciones semestrales en su país natal. Sin embargo, el ex lateral izquierdo ya sabía antes del viaje que aquello no iba a ser fácil.
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Por el caso Großkreutz: Zorc lanza una advertencia contundente a Dede
Poco antes, los jugadores del Borussia, que por aquel entonces, bajo la dirección de Jürgen Klopp, lideraban la clasificación con diez puntos de ventaja tras la primera vuelta, celebraron su fiesta de Navidad. Allí, el director deportivo Michael Zorc se llevó a un lado a Dede, su primer fichaje de la historia, y le dijo, ante el inminente viaje: «Con Kevin hay que tener cuidado». Zorc se lo tomó «muy en serio», según contó Dede recientemente en el podcast «Viertelstunde Fußball» de Großkreutz y el comentarista Cornelius Küpper.
Pero nadie se tomó la estancia con mucha cautela. «Primero estuvimos unos días de fiesta en mi ciudad», contó Dede. Großkreutz, que emprendió el viaje con un amigo, describió por su parte: «En casa de Dede también nos bebimos unas cuantas cervezas, durante cuatro días. Creo que estuvimos bebiendo sin parar. Creo que siempre había 150 personas en la casa».
Así que Dede se hizo rápidamente una primera idea de lo que se llevaba. «Los primeros días vi a Kevin... ¡Dios mío!», dijo, y se dio cuenta de lo que Zorc había advertido con sabia previsión: «Creo que tengo que tener mucho cuidado. Siempre he sentido la presión de que no pase nada».
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Un error fatal en la playa de Cabo Frío
Pero, por supuesto, algo sí que pasó: poco después de marcar el penalti, Großkreutz y su amigo se dirigieron desde Belo Horizonte a la ciudad de Cabo Frío, en el estado de Río de Janeiro, sin Dede. Este se quedó unos días más con sus padres, pero envió a dos amigos como escolta.
Großkreutz recordaba cómo Dede le había advertido sobre la radiación solar: «Por favor, Kevin, ponte crema. Da igual qué tiempo haga». Al llegar al hotel, Großkreutz le propuso a su acompañante: «Vamos a la playa a tomarnos unas cervezas». Y nos tomamos unas cervezas. Quizás una o dos de más, como siempre.
Großkreutz no había olvidado el consejo urgente del ausente Dede, pero no lo consideró necesario —un error fatal, como pronto se demostraría—. «En la playa estaba nublado y pensé: “¿Por qué se pone crema un brasileño? ¡Increíble, está nublado!”, contó Großkreutz. «Luego me tomé otra cerveza y eché una siesta. Me tumbé en la toalla y me quedé dormido».
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«Me desperté y tenía el hombro hecho papilla»
Según el centrocampista, lo que iba a ser un breve descanso se convirtió en dos horas. El sol le había quemado la piel a Großkreutz. «Me desperté y tenía el hombro hecho papilla, completamente destrozado. Ya se estaba saliendo todo, era asqueroso. No puedo describirlo. Ya no era una simple quemadura solar: era como si alguien te echara agua hirviendo encima», dijo Großkreutz.
Probablemente debido a lo borracho que estaba, al principio subestimó la gravedad de las quemaduras y pensó: «De alguna manera se me pasará, creo. Me he tomado unas cuantas cervezas más». El calvario de Großkreutz habría durado cuatro días más, pero la piel supurante y el dolor insoportable le hicieron entrar en razón.
Dede, que no sospechaba nada, recibió entonces una llamada de sus amigos. «Está todo rojo», le dijeron. «Pensé: un poco rojo, eso es normal. Pero entonces Kevin se puso al teléfono y solo dijo: No me encuentro bien. En ese momento me saltaron las alarmas, inmediatamente me vino a la cabeza la voz de Zorc».
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«Receta secreta» de Brasil: vinagre contra las quemaduras solares
Dede se subió al coche y se dirigió a toda velocidad a casa de Großkreutz. Cuando lo vio, «me quedé en shock», contó. Una amiga de Dede intentó finalmente aliviarle el dolor con un método que Großkreutz calificaba de «receta secreta»: el vinagre debía ayudar a que la piel quemada se recuperara. Sin embargo, según Großkreutz: «Me quemaba tanto que, una hora después, todavía me dolía. Si hubiera sido un compañero, le habría dado un puñetazo. De alguna manera aguanté el día con cerveza, pero aun así fue realmente doloroso. Luego me metí en la cama, pero no pude. No podía estar tumbado y no dormí en toda la noche. El hombro estaba destrozado».
A la mañana siguiente, Großkreutz probó con ibuprofeno y llamó al médico del equipo del Dortmund, el Dr. Markus Braun. «Me dijo: “Es complicado”. Yo tampoco quería ir al médico en Brasil. Entonces le dije a Dede: “Creo que ya no tiene sentido quedarme aquí. Tengo que volver a casa”».
Poco después, Großkreutz estaba en el avión, sin camiseta. «Volé de Brasil a Fráncfort sin camiseta. Y aquí era invierno. Me senté muy erguido en el avión, no podía moverme. Tampoco podía dormir. Me tomé un montón de analgésicos, pero no me hicieron nada. Estaba sin camiseta en el aeropuerto y me sentía un poco tonto», dijo.
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El hombro de Großkreutz sigue marcado por cicatrices hasta hoy
Großkreutz aterrizó el 31 de diciembre, sobre las 17:00, y se dirigió inmediatamente al doctor Braun. Este le puso inyecciones para el dolor y le recetó una crema para la horrible quemadura solar. «Y luego celebré la Nochevieja», explicó Großkreutz.
Cinco días después, el entonces joven de 22 años estaba en el campo en el inicio de los entrenamientos del BVB. «¿Qué has hecho ahora?», le dijo Klopp. «He entrenado, sí, pero durante la pretemporada todavía se me pelaba todo el cuerpo. Se me podía quitar la piel por todas partes». Dede reveló: «Al principio no le dejaban ducharse en el vestuario para que nadie lo viera. Kevin se duchaba en casa».
Großkreutz, cuyo hombro quemado, según sus propias palabras, tardó mucho tiempo en curarse («Tardó muchísimo, fue una locura») y que aún hoy presenta pequeñas cicatrices, no dejó que se notara nada en el ámbito deportivo inmediatamente después.
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«La quemadura solar nos ha regalado el campeonato»
Apenas nueve días después de volver a los entrenamientos, Großkreutz marcó los que probablemente fueron sus dos goles más importantes en sus seis años en el BVB. En el partido fuera de casa contra el Bayer Leverkusen, que también es el próximo rival de los westfalianos, explotó poco después del descanso: con dos goles y una asistencia entre los minutos 49 y 55, Großkreutz se convirtió en el héroe del partido en la victoria por 3-1, allanando así el camino del Borussia hacia el primer título de liga de la era Klopp frente a su principal perseguidor.
Los jóvenes salvajes de Klopp ya no dejaron que les arrebataran la ventaja. Al final, terminaron siete puntos por delante del Leverkusen y ganaron un título por primera vez tras una sequía de nueve años.
Fue el inicio de una de las épocas más exitosas de la historia del club de Dortmund. O, como lo expresó Großkreutz, que hoy tiene 37 años: «La quemadura solar nos regaló el campeonato».
Kevin Großkreutz: estadísticas de rendimiento con el BVB
Periodo Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 2009-2015 236 27 37 21