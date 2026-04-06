«Si hubiera sido un compañero, le habría dado un puñetazo»: la fatídica visita de Kevin Großkreutz a Brasil

No obstante, Großkreutz marcó un gol en el extranjero, y eso ya había ocurrido unos años antes. El veterano jugador del BVB y campeón del mundo de 2014 anotó en su día de penalti en Brasil. Großkreutz participó en un partido no oficial que se celebra cada año entre dos favelas de Belo Horizonte.

Sin duda, Großkreutz no olvidará este viaje de finales de 2010. Pero eso tiene menos que ver con su actuación en una plaza de pueblo sobre un terreno extremadamente embarrado que con una historia alocada que se produciría solo unos días después.

Großkreutz, que a pesar de las barreras lingüísticas siempre se ha llevado bien con los jugadores extranjeros, visitó en Brasil a su compañero de equipo y leyenda del BVB, Dede, durante sus vacaciones semestrales en su país natal. Sin embargo, el ex lateral izquierdo ya sabía antes del viaje que aquello no iba a ser fácil.