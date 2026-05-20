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«¡Si hace alguna tontería, le echamos la bronca!» - Raphinha habla de su relación con Lamine Yamal en el Barcelona
Hermandad más allá del campo
La compenetración entre Raphinha y Yamal ha destacado esta temporada en el Barcelona, y sus celebraciones conjuntas se han vuelto virales. Raphinha atribuye esta conexión a un vínculo personal más que a instrucciones tácticas.
“Es 11 años más joven que yo. Nuestra celebración la vimos en Internet y decidimos imitarla; funcionó”, declaró Raphinha a TNT Sports. “No tiene un gran significado simbólico, más allá de la hermandad. Realmente lo veo como un hermano menor, incluso más joven que mi propio hermano. Por eso intento darle los mejores consejos».
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Mantener a raya al adolescente
Raphinha elogió el talento sobrenatural de Yamal, pero recordó que incluso las estrellas más brillantes necesitan disciplina. El brasileño reveló que los veteranos del Barcelona intervienen si el joven pierde la concentración.
«Le transmito mi experiencia vital, pues las cualidades individuales son naturales y no se aprenden de la noche a la mañana. Siempre intento ayudarlo», afirmó Raphinha.
«Es un chico muy bueno. Siempre escucha, pide consejo y, si hace alguna tontería, le regañamos y nos hace caso. Tenemos una relación muy buena a pesar de que nos separan 11 años».
Soñando con una final del Mundial entre Brasil y España
De cara a los compromisos internacionales, Raphinha admitió que él y Yamal ya han hablado de la posibilidad de enfrentarse en el mayor escenario del mundo. Un posible enfrentamiento entre Brasil y España ocupa un lugar destacado en la agenda de ambos jugadores.
«Neymar y Lamine Yamal han acordado una final entre Brasil y España en el Mundial. A mí también me encantaría un partido así en la final. Sería fantástico tener una final entre Brasil y España», admitió el jugador de 29 años. «No me importa quién juegue en el equipo contrario, como Lamine. Nosotros también tenemos muchos jugadores de primer nivel. Sería increíble, un partido realmente emocionante».
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«Ahora tengo más responsabilidad»
Raphinha es hoy una de las figuras más destacadas en su club y en la selección, responsabilidad que asume con seriedad mientras Brasil busca su sexto título mundial. Recordó sus recuerdos de infancia de las celebraciones en Brasil y expresó su deseo de devolver esa alegría a su barrio, diciendo: «Recuerdo que, tras la final, salí a jugar al fútbol a la calle. En el barrio, las calles estaban abarrotadas de gente celebrando con barbacoas. Dondequiera que fueras, veías a gente pasándolo bien. Recuerdo que fue un día lleno de celebraciones y fútbol. Si gano el Mundial, volveré en un santiamén. Siento que ahora tengo un nivel de madurez diferente al de cuando llegué, cuando jugué mi primer Mundial con Brasil. Siento que ahora tengo más responsabilidad que antes».