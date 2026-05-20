«¡Si hace alguna tontería, le echamos la bronca!» - Raphinha habla de su relación con Lamine Yamal en el Barcelona

La compenetración entre Raphinha y Yamal ha destacado esta temporada en el Barcelona, y sus celebraciones conjuntas se han vuelto virales. Raphinha atribuye esta conexión a un vínculo personal más que a instrucciones tácticas.

“Es 11 años más joven que yo. Nuestra celebración la vimos en Internet y decidimos imitarla; funcionó”, declaró Raphinha a TNT Sports. “No tiene un gran significado simbólico, más allá de la hermandad. Realmente lo veo como un hermano menor, incluso más joven que mi propio hermano. Por eso intento darle los mejores consejos».