En el Real Madrid hay mucha actividad estos días. También afecta a Rüdiger. El defensa publicó en Instagram una foto junto a Florentino Pérez, recién confirmado como presidente. Todo indica que la imagen se tomó durante la firma de un contrato.
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«Si fuera un capullo...»: Antonio Rüdiger recibe el apoyo de sus compañeros y parece que se quedará en el Real Madrid
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El contrato del técnico de 33 años vence este mes, pero se sabe que el berlinés ya firmó una prórroga de un año. Tras la reelección de Pérez, el anuncio oficial sería solo formalidad.
No obstante, su renovación es solo una pieza de la reestructuración en la Concha Espina: el club prepara más cambios en la plantilla para la próxima temporada.
Además, podrían anunciarse pronto los fichajes de Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter). Y en el banquillo regresará José Mourinho, que llega del Benfica con la misión de sumar nuevos títulos.
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Rüdiger cuenta con el apoyo de Jones
Más allá de los rumores sobre su traspaso, Rüdiger da mucho que hablar en Alemania. El exjugador Jermaine Jones respondió en Sport1 a las duras críticas sobre su juego y comportamiento, y defendió al jugador del Real Madrid.
«Aprecio mucho a Lothar. Sabe muchísimo de fútbol. Y en muchas cosas que dice tiene razón», comentó Jones sobre las críticas de Matthäus a Rüdiger. «Pero en el caso de Rüdiger, yo opino lo contrario. Se necesitan tipos como Antonio Rüdiger. A veces se le presenta de forma errónea. Es un jugador importante para el Real Madrid y la selección nacional. No hay que fijarse solo en situaciones aisladas».
«Si fuera un capullo, no tendría tan buena acogida»
Este hombre de 44 años ve paralelismos entre la percepción pública de Rüdiger y los prejuicios que él mismo enfrentó en su día como profesional. Para Jones, la idea de que el defensa actúa al límite o solo destaca por titulares negativos es insuficiente.
«Si fuera un capullo, no le caería tan bien a la gente. Con Rüdiger, como me pasaba a mí, siempre se intenta poner el dedo en la llaga; eso es injusto. Ha cometido errores, pero también ha dado la cara y ha reconocido sus fallos», concluye Jones.