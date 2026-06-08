«Si fuera un capullo...»: Antonio Rüdiger recibe el apoyo de sus compañeros y parece que se quedará en el Real Madrid

El contrato del técnico de 33 años vence este mes, pero se sabe que el berlinés ya firmó una prórroga de un año. Tras la reelección de Pérez, el anuncio oficial sería solo formalidad.

No obstante, su renovación es solo una pieza de la reestructuración en la Concha Espina: el club prepara más cambios en la plantilla para la próxima temporada.

Además, podrían anunciarse pronto los fichajes de Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter). Y en el banquillo regresará José Mourinho, que llega del Benfica con la misión de sumar nuevos títulos.