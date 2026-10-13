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«Si frenas a Bruno Fernandes, frenas al Manchester United»: El Leeds, dispuesto a aumentar la presión sobre Michael Carrick si el cuestionado técnico llega al duelo de la Guerra de las Rosas en Elland Road
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El Leeds se prepara para recibir a un Manchester United en horas bajas
El mediapunta portugués Fernandes sigue siendo una figura clave en Old Trafford. Firmó un triplete con el United en su actuación más convincente de la temporada hasta la fecha: una victoria por 5-2 ante el recién ascendido Ipswich a finales de agosto.
Desde entonces, el Manchester United ha atravesado dificultades en las competiciones nacionales: solo ha sumado tres de los últimos 12 puntos posibles en la Premier League y también ha caído eliminado de la Carabao Cup tras desperdiciar una ventaja de dos goles ante el Brighton.
El equipo de Carrick solo ha marcado dos goles en sus últimos tres partidos de liga. En el más reciente, empató 1-1 ante un Tottenham que jugaba con diez futbolistas. Cada vez hay más dudas sobre si podría producirse otro cambio en el banquillo.
¿Es Fernandes la clave para frenar al Manchester United?
El Leeds estará deseando aprovechar la oportunidad para agravar los problemas de su histórico rival. Kilgallon, que habló en colaboración con Online Casino Group, respondió a GOAL cuando se le preguntó si cree que frenar a Fernandes es la clave para desestabilizar al Manchester United: «Sí, lo creo. No hay nadie más.
«A esto me refiero cuando hablo de la personalidad de los jugadores de esa plantilla. ¿Quién más toma la iniciativa si Fernandes no está jugando bien? Si Bruno no está jugando bien, ¿quién coge el balón y dice “ya os demostraré yo”? ¿[Bryan] Mbeumo o [Matheus] Cunha? No estoy viendo lo suficiente de ellos.
«Pero luego veo a Fernandes como capitán y pienso: qué jugador. De verdad. No se puede negar, porque es de los mejores. Pero te digo una cosa: no veas cómo levanta los brazos y se tira al suelo si uno de sus compañeros hace algo mal.
«Y luego ves a [Ethan] Ampadu, del Leeds United, que, como capitán, si dejara a un compañero en posición de remate y este fallara, sería el primero en acercarse, pasarle el brazo por los hombros y decirle: “Escucha, no te preocupes, chaval, volveré a darte el balón y marcarás”.
«Fernandes levanta los brazos. Es increíble. Los aficionados lo ven. No da buena imagen. Pero sí, creo que, si lo frenas, ahora mismo frenas al Manchester United».
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El Leeds podría acercar a Carrick a la destitución
Carrick sigue aferrándose a su puesto en Manchester mientras el United afronta una serie de tres partidos consecutivos a domicilio. El primero llevará al Manchester United a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions League el martes.
Preguntado por si el Leeds querrá ser quien dé la puntilla a Carrick, Kilgallon añadió: «Está sometido a mucha presión, ¿no? Y la actuación que vi contra el Tottenham, especialmente en la primera parte, no le deja en muy buen lugar.
«Lo extraño es que, como jugador y por su personalidad, da la impresión de ser alguien capaz de unir a ese equipo en el Manchester United. No percibo que haya unión en el equipo. La situación allí es extraña.
«No sé qué va a pasar con él. ¿Juegan para él? No estoy seguro. Sinceramente, creo que hay un par de elementos problemáticos en ese vestuario. Hace falta que un par de personas tomen las riendas y arreglen la situación, y yo pensaba que Michael Carrick, por su forma de ser, sería capaz de hacerlo.
«Si el domingo empiezan en Elland Road como lo hicieron contra el Tottenham, el Leeds United se pondrá 3-0 por delante. El Leeds tiene jugadores que pueden castigarles con facilidad. [Dominic] Calvert-Lewin arriba, [Noah] Okafor... Ellos no fallarán las ocasiones que falló el Tottenham.
«Sabes lo importante que es este partido, especialmente para los aficionados del Leeds. Michael Carrick lo sabe. Habrá jugado en Elland Road con el Manchester United y sabe lo hostil que es. Tiene que poner orden en el equipo muy rápido para que rinda contra el Leeds United, porque el Leeds afrontará el partido con muchas ganas.
«Este es un partido especial para los aficionados y el equipo del Leeds United. Cuando sale el calendario, el Manchester United es el primer equipo que buscan. Llevan esperando este partido desde el comienzo de la temporada. El Manchester United tendrá una tarea muy difícil el domingo en Elland Road».
Por qué el Leeds rebosa confianza
El Leeds sumó cuatro puntos ante el Manchester United la temporada pasada: empató en casa y ganó en Old Trafford. Además, estuvo más que a la altura en la derrota por 2-1 ante el vigente campeón, el Arsenal, en su último partido. Cuando le plantearon a Kilgallon que el Leeds cree que ahora mismo puede competir contra cualquiera, respondió: «Lo creen, al cien por cien».
«El sábado fueron al campo del Arsenal y realizaron 11 disparos a puerta. Fíjate: [Gabriel] Gudmundsson centra el balón desde su posición de carrilero hacia el lateral del otro lado, [James Justin], que marca».
«Ves a equipos recién ascendidos ir al campo del Arsenal o a Old Trafford y poner cinco defensas, ¿verdad? O seis. El Leeds United ahora no hace eso. Está en un gran momento, tiene confianza y va a por ti de verdad».
«Los he visto jugar mucho. Por cierto, son un buen equipo. Te lo digo en serio: son un buen equipo. Creo que hay que destacar el trabajo del Leeds United en los fichajes, porque ha incorporado algunas pequeñas joyas».
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¿Puede el Leeds luchar por una plaza europea?
Esa acertada gestión de los fichajes, que comenzó tras asegurarse el ascenso a la Premier League en 2025, ha permitido al Leeds crecer rápidamente dentro y fuera del campo, mientras se trazan planes ambiciosos.
Se están llevando a cabo obras de mejora en Elland Road, lo que permitirá acoger a más aficionados, mientras que se ha hablado de luchar por Europa esta temporada, ya que Daniel Farke saca lo mejor de una plantilla que está rindiendo al máximo de sus posibilidades.
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