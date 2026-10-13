Carrick sigue aferrándose a su puesto en Manchester mientras el United afronta una serie de tres partidos consecutivos a domicilio. El primero llevará al Manchester United a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions League el martes.

Preguntado por si el Leeds querrá ser quien dé la puntilla a Carrick, Kilgallon añadió: «Está sometido a mucha presión, ¿no? Y la actuación que vi contra el Tottenham, especialmente en la primera parte, no le deja en muy buen lugar.

«Lo extraño es que, como jugador y por su personalidad, da la impresión de ser alguien capaz de unir a ese equipo en el Manchester United. No percibo que haya unión en el equipo. La situación allí es extraña.

«No sé qué va a pasar con él. ¿Juegan para él? No estoy seguro. Sinceramente, creo que hay un par de elementos problemáticos en ese vestuario. Hace falta que un par de personas tomen las riendas y arreglen la situación, y yo pensaba que Michael Carrick, por su forma de ser, sería capaz de hacerlo.

«Si el domingo empiezan en Elland Road como lo hicieron contra el Tottenham, el Leeds United se pondrá 3-0 por delante. El Leeds tiene jugadores que pueden castigarles con facilidad. [Dominic] Calvert-Lewin arriba, [Noah] Okafor... Ellos no fallarán las ocasiones que falló el Tottenham.

«Sabes lo importante que es este partido, especialmente para los aficionados del Leeds. Michael Carrick lo sabe. Habrá jugado en Elland Road con el Manchester United y sabe lo hostil que es. Tiene que poner orden en el equipo muy rápido para que rinda contra el Leeds United, porque el Leeds afrontará el partido con muchas ganas.

«Este es un partido especial para los aficionados y el equipo del Leeds United. Cuando sale el calendario, el Manchester United es el primer equipo que buscan. Llevan esperando este partido desde el comienzo de la temporada. El Manchester United tendrá una tarea muy difícil el domingo en Elland Road».