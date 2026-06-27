«Si esto no cambia, no durará mucho»: Toni Kroos y Lukas Podolski señalan el gran problema de la selección alemana en el Mundial

«Me falta ingenio en el juego. No desarrollamos nuestro ataque y eso me preocupa», admitió Podolski en el programa «Kroos & Kroos: el Mundial al detalle con Félix y Toni Kroos» en TikTok.

El anfitrión Toni Kroos asintió: «Necesitamos que Wirtz y Musiala estén en plena forma, y ahora mismo no lo están. Si esto no cambia, no durará mucho», advirtió.