En dieciseisavos les espera Paraguay; en octavos podrían enfrentarse a Francia, gran favorita. Los exinternacionales Lukas Podolski y Toni Kroos alertan.
Traducido por
«Si esto no cambia, no durará mucho»: Toni Kroos y Lukas Podolski señalan el gran problema de la selección alemana en el Mundial
«Me falta ingenio en el juego. No desarrollamos nuestro ataque y eso me preocupa», admitió Podolski en el programa «Kroos & Kroos: el Mundial al detalle con Félix y Toni Kroos» en TikTok.
El anfitrión Toni Kroos asintió: «Necesitamos que Wirtz y Musiala estén en plena forma, y ahora mismo no lo están. Si esto no cambia, no durará mucho», advirtió.
- Getty Images Sport
Fuertes críticas a Jamal Musiala
Wirtz fue sustituido por Julian Nagelsmann en el 73’, mientras que Musiala jugó todo el partido, aunque luego le criticaron por un fútbol demasiado infantil. Ninguno de los dos está aún en su mejor nivel.
Sin embargo, Toni Kroos admitió que al equipo de Nagelsmann le faltó físico ante los robustos sudamericanos: «Simplemente no somos un equipo físico. Eso no tiene nada que ver con que no lo den todo».