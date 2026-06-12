Si España gana el Mundial, Marc Cucurella se tatuará algo muy loco

Cucurella ya piensa en tatuarse el bíceps. El jugador del Chelsea FC afirmó que el Mundial es más importante que la Eurocopa y merece un recuerdo imborrable. «Estoy de acuerdo», declaró.

Ya se había hecho un “retoque” tras ganar la Euro 2024: teñirse de rojo su melena, antes castaña, tras vencer 2-1 a Inglaterra en la final.