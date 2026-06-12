Si España gana el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, este jugador de 27 años ha prometido: «Me tatuaría un pequeño rostro de Luis de la Fuente», dijo en Radio Cope.
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Si España gana el Mundial, Marc Cucurella se tatuará algo muy loco
Cucurella ya piensa en tatuarse el bíceps. El jugador del Chelsea FC afirmó que el Mundial es más importante que la Eurocopa y merece un recuerdo imborrable. «Estoy de acuerdo», declaró.
Ya se había hecho un “retoque” tras ganar la Euro 2024: teñirse de rojo su melena, antes castaña, tras vencer 2-1 a Inglaterra en la final.
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Cucurella se convierte en la pesadilla de la DFB y es abucheado sin piedad
Antes, Cucurella se ganó el rechazo de la afición alemana por tocar con la mano un disparo de Jamal Musiala en el área durante los cuartos de final contra Alemania; el árbitro Anthony Taylor no pitó penalti. La UEFA admitió después que fue un error claro. Desde entonces, la afición local lo ha abucheado en varios partidos en Alemania.
España debutará en el Mundial el lunes ante Cabo Verde (18:00 h, ARD y MagentaTV). También se medirá a Arabia Saudí y Uruguay en el Grupo H.