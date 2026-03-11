«Si eso es gestión de personal, estoy atónito». Igor Tudor fue criticado por ignorar a Antonin Kinsky tras sustituir al portero en el terrible comienzo contra el Atlético de Madrid

El ex portero del Manchester City Joe Hart, que también jugó brevemente en el Tottenham al final de su carrera, se enfureció al ver la «fría» reacción del entrenador interino del Tottenham tras la sustitución.

«Todo el estadio siente lástima por él. Pasa junto a Tudor y ni siquiera le saluda. Si eso es gestión de personal, estoy atónito. Se queda ahí parado y finge que no ha pasado nada», se indignó Hart en TNT Sports. «Estoy desconsolado por el chico, absolutamente desconsolado. Este equipo del Tottenham está hecho un desastre en este momento». El exjugador del Liverpool y compañero comentarista de TNT Steve McManaman añadió: «Más frío, imposible».