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«¡Si es difícil, llamas a Jose!», el desafiante mensaje de Mourinho después de que el Real Madrid derrotara al Inter en un thriller de la Champions League
El Madrid castiga errores costosos
El gigante español logró una dramática victoria por 2-1 sobre el Inter en su estreno en la Champions League, pese a estar muy mermado por las lesiones y las sanciones de jugadores clave. El Real Madrid se mostró implacable al castigar dos fallos defensivos catastróficos del visitante en los primeros 25 minutos, gracias a un gol de Kylian Mbappe y a una definición de Federico Valverde. Esta victoria crucial llegó sin pilares habituales del primer equipo como Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Rodrygo.
- AFP
El técnico describe un concurso loco
Mourinho reflexionó sobre un espectáculo de ida y vuelta, cargado de ocasiones peligrosas intercambiadas entre dos de las grandes potencias de Europa. En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico afirmó: «Me gustó el resultado, tres puntos en el partido inaugural contra un equipo muy fuerte, pero el encuentro fue espectacular para cualquiera que estuviera en casa, aunque no para mí ni para Cristian Chivu.
«Este partido fue una locura. Podría haber acabado 5-0 para nosotros, 5-5, 7-6, 5-6, un partido con muchísimas ocasiones. El Inter es fuerte, fue difícil para nuestro centro del campo frenarles metidos atrás, y aun así podríamos haber sentenciado el partido con el 3-0 antes del descanso. Tuvimos otra ocasión con Bellingham, el Inter también podría haber marcado varios goles. Estuvo abierto hasta el final, simplemente fue un partido de fútbol de locos».
En defensa de Mbappe después de que el delantero recibiera algunos pitos dispersos de sectores de la afición local, Mourinho añadió: «Mbappe trabajó muy duro, marcó un gol importante, tuvo dos o tres ocasiones que normalmente convierte, pero no estoy preocupado, porque siempre marcará goles. Sin duda volverá a ser el máximo goleador de la Champions League esta temporada, y trabaja muchísimo para el equipo, así que no podría estar más satisfecho».
El entrenador disfruta de los retos difíciles
El partido también sirvió como un emotivo reencuentro con el exdefensa Chivu, una figura clave en su histórico triplete de 2010 en el Inter, antes de que Mourinho reiterara por qué aceptó el regreso a Madrid bajo tanta presión.
Al hablar de su encuentro a pie de campo con Chivu, comentó: "Nos dimos un abrazo antes y otro después, él sabe lo que siento por él, yo sé lo que siente por mí. Durante los 90 minutos, te olvidas de todo, pero ahora, si tenemos la oportunidad de vernos, hablaremos".
Preguntado por qué el presidente del club, Florentino Pérez, se movió con rapidez para traerle de vuelta al Santiago Bernabéu, Mourinho declaró: "Porque la situación era difícil. Si es fácil, no es para mí. Si es difícil, llamas a Jose".
- ZUMA Press Wire
Se acerca un emotivo reencuentro con la Roma
Antes de afrontar un emotivo viaje a la Roma el 14 de octubre, su primer regreso al Stadio Olimpico desde que fue destituido, el Madrid debe superar una exigente serie de partidos de liga contra el Rayo Vallecano, el Elche y su rival ciudadano, el Atlético de Madrid, antes del parón internacional. A su regreso, el Real Madrid recibirá al Villarreal el 11 de octubre, apenas unos días antes de viajar a la capital italiana. El técnico portugués debe gestionar con cuidado el estado físico de su plantilla en medio de la carga emocional que rodea ese reencuentro para mantener su impulso en los frentes nacional y continental.
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