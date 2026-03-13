En el norte de Londres, hace semanas que suena la alarma en el Tottenham. El equipo, ahora dirigido por Tudor, corre un grave riesgo de descenso, una posibilidad que se está volviendo cada vez más real y que sería un auténtico bombazo para un club que hace solo unos meses ganaba la Europa League y está repleto de estrellas. El fantasma de la Championship es real y, en los últimos meses de la temporada, los Spurs deberán evitar lo que sería una de las mayores sorpresas, en sentido negativo, de los últimos años. Y en el desafortunado caso de que Romero y sus compañeros tuvieran que abandonar la Premier League, se abriría un verano de grandes cambios. El equipo podría desmantelarseen el mercado, con muchos grandes jugadores dispuestos a cambiar de camiseta.
Traducido por
Si el Tottenham desciende, se abrirá la veda. Vicario, Udogie, Kolo Muani: estos son los que podrían marcharse, y cuántas oportunidades hay en el mercado
EL MERCADO DEL TOTTENHAM EN CASO DE DESCENSO
Como ya se ha dicho, los Spurs cuentan en sus filas con numerosos futbolistas de gran prestigio y disfrutan de una situación financiera decididamente próspera. Sin embargo, los resultados en el campo no llegan y el club podría deshacerse de muchos de ellos en el mercado, en caso de descenso, para poner punto y final a una plantilla que ha obtenido mucho menos de lo que se esperaba. La plantilla del Tottenham, por otra parte, según los datos de Transfermarkt, vale más de 800 millones de euros y, solo en el último mercado, el balance entre ingresos y gastos alcanzó la considerable cifra de 182 millones de euros. El descenso tendría, sin duda, consecuencias enormes tanto a nivel económico como deportivo. En cuanto a lo primero, sin embargo, el club ya se ha protegido: según informa The Athletic, habría cláusulas en los contratos de la mayoría de los jugadores del primer equipo que prevén una reducción automática del salario —incluso del 50 %— en caso de descenso a la Championship.
Si el Tottenham descendiera, ¿cómo cambiaría el equipo en el mercado? Se trata, obviamente, de hipótesis y especulaciones prematuras, ya que una posible permanencia en la Premier League cambiaría las reglas del juego y permitiría al club respirar y realizar cambios en verano, pero sin revolucionar la plantilla. De lo contrario, todo el mundo se iría. Es poco probable que las estrellas de los Spurs acepten quedarse en una categoría inferior, sin los focos de laPremier y con salarios recortados. Por eso es lógico pensar que muchos pedirán la salida. Salvo en el caso de los jugadores cedidos, como Palhinha, veamos quiénes podrían marcharse en el próximo mercado de fichajes.
PORTEROS Y DEFENSAS
Para empezar, la plantilla de porteros de los Spurs podría ser muy diferente dentro de unos meses. Tras una temporada negativa, Vicario ha quedado relegado por Tudor, quien, en la Liga de Campeones, le ha preferido a Kinsky. El italiano debería abandonar Inglaterra para regresar a Italia, donde aún cuenta con varios admiradores, empezando por el Inter y la Juventus. Por su parte, el checo podría quedarse y, en busca de redimirse, aprovechar la Championship para relanzar su carrera.
Se prevén muchas salidas en defensa, ya que losgrandes podrían marcharse todos. Desde Van de Ven hasta Romero, pasando por Pedro Porro y Udogie, todos son jugadores de gran prestigio internacional, muy codiciados en toda Europa. Los grandes de la Serie A están pensando en el italiano, que podría plantearse volver también para reincorporarse a pleno rendimiento a la selección nacional. El capitán Romero también viene de una temporada difícil, incluso a nivel de temperamento: elAtlético de Madrid lleva tiempo presionando con fuerza por él. Por su parte, el holandés tiene el interés de los clubes ingleses, mientras que el lateral español ha sido vinculado a muchos grandes de la Premier y la Liga. Los protagonistas del próximo mercado podrían ser también dos viejas conocidas de nuestra liga, como Dragusin y Spence. Ambos pasaron por el Genoa, han tenido suerte dispar en el Tottenham, pero son muy solicitados, incluso en Italia.
MEDIOCAMPISTAS Y DELANTEROS
Queda por ver cuál será la postura de Bentancur, quien, tras haberse convertido en un pilar de los Spurs, podría encontrarse en una encrucijada y tener que decidir si se queda o cambia de aires. Los centrocampistas Postecoglou, Sarr y Bissouma están pasando por un mal momento: para ellos, el descenso podría ser beneficioso. Muchos clubes rivales esperan además poder hacerse con los jóvenes talentos londinenses —Bergvall y Gray, sobre todo— que, en esta fase de su carrera, no pueden permitirse pasar al menos un año en la Championship.
Sin embargo, es en el ataque donde las bajas podrían ser más notables. Sobradamente pagados y decepcionantes, Xavi Simons, Kudus y Kolo Muani podrían marcharse de nuevo para volver a ponerse a prueba en grandes clubes europeos. En caso de descenso, podrían quedarse, en cambio, perfiles como Solanke, Richarlison y Tel, que vienen todos de temporadas complicadas y podrían verse obligados a dar un paso atrás.
Por último, hay muchas dudas sobre Kulusevski, Maddison y Odobert, que están viviendo temporadas para olvidar debido a las largas lesiones que han sufrido y cuyo futuro sigue envuelto en el misterio, al igual que el del Tottenham en su conjunto.