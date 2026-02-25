Getty Images Sport
«Si algún equipo puede hacerlo, somos nosotros»: Raphinha confía en que el Barcelona logrará una remontada espectacular contra el Atlético de Madrid
Creer en lo imposible: Raphinha aspira a una remontada histórica
Durante una sesión de preguntas y respuestas en el canal oficial de YouTube del Barcelona, el jugador de la temporada 2024-25 insistió en que la plantilla está mentalmente preparada para el reto. Tras la humillante derrota por 4-0 en el partido de ida, sufrieron una sorprendente derrota ante el Girona en La Liga, lo que les hizo caer temporalmente por detrás del Real Madrid en la clasificación, antes de recuperar el orgullo con una victoria por 3-0 contra el Levante. Este fin de semana se enfrentarán al Villarreal, tercero en la clasificación, pero el delantero brasileño ya tiene la mente puesta en lograr una sensacional remontada en la copa.
«Estamos seguros de que haremos un buen partido. Creemos que somos capaces de hacerlo. Si hay algún equipo capaz de remontar, ese somos nosotros. Sabemos que el partido será difícil, una remontada muy complicada, pero creo que estamos preparados para lo que nos espera», afirmó Raphinha. Sus palabras reflejan un vestuario que se niega a rendirse a pesar de la difícil tarea que les espera contra el disciplinado equipo de Diego Simeone.
Los valores familiares bajo la dirección de Hansi Flick
Un factor clave detrás del optimismo de Raphinha es la unidad dentro del equipo desde que Hansi Flick tomó las riendas. El entrenador alemán ha transformado al equipo en una unidad cohesionada que actualmente encabeza muchas de las estadísticas del juego, y Raphinha atribuye esto a los lazos personales que se han formado entre bastidores. El brasileño, que se ha convertido en un líder carismático durante sus cuatro años en Cataluña, cree que el respeto mutuo entre los jugadores es la base de su éxito táctico en el campo.
«El vestuario es fantástico, sinceramente. Por lo que veo, los jugadores se llevan de maravilla. Creo que aquí somos como una familia. Al fin y al cabo, pasamos mucho más tiempo juntos que con nuestras propias familias, entre viajes, entrenamientos y todo lo demás. Sinceramente, veo un ambiente de amistad genuina y creo que gran parte de nuestro éxito se debe a eso», explicó la antigua estrella del Leeds United. Este sentido de camaradería se pondrá a prueba hasta el límite cuando intenten desmantelar el bloque defensivo del Atlético en el partido de vuelta.
El orgullo de la capitanía
El ascenso de Raphinha a uno de los capitanes designados del club es una prueba de su determinación y capacidad de trabajo. Para un jugador que inicialmente fue objeto de escrutinio a su llegada, su segunda temporada con el brazalete representa un sueño hecho realidad. Reconoce el peso de la responsabilidad y la importancia de liderar un club con tanta historia. Para él, el papel es más que un simple trozo de tela; se trata de servir al colectivo en todo momento.
«Ser uno de los líderes del Barça es algo muy significativo. Como he dicho, desde que llegué, siempre he intentado ayudar en todo lo que he podido. Ser capitán del Barça es algo que le ocurre a muy pocos jugadores. Es un privilegio inmenso, algo que ni en mis sueños más descabellados habría imaginado», confesó. Este liderazgo será crucial en las próximas semanas, ya que el Barça afronta un periodo de gran presión en la temporada en múltiples frentes, incluyendo La Liga y la Liga de Campeones.
Superar los contratiempos de las lesiones
Si bien su campaña anterior fue una lección magistral en cuanto a estadísticas —con 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos—, esta temporada se ha visto empañada por problemas físicos. Los problemas musculares han obligado a Raphinha a quedarse fuera de los terrenos de juego durante 13 partidos, una experiencia frustrante para un jugador cuyo juego se basa en una energía explosiva. Admitió que el desgaste mental de perderse la acción puede ser tan exigente como el propio proceso de recuperación física, aunque por fin ve la luz al final del túnel.
«He pasado por momentos difíciles. A los jugadores no nos gusta sufrir lesiones porque, al final, ya no podemos hacer lo que nos apasiona. Son muy exigentes psicológicamente. Pero pasamos por estas pruebas y no tenemos otra opción. A veces, ni siquiera podemos explicar por qué nos lesionamos. Es un momento muy difícil», dijo, antes de añadir una actualización positiva sobre su estado actual: «Me siento en muy buena forma, tanto mental como físicamente. Estoy intentando recuperar mi mejor forma después de la lesión; siempre es difícil estar al 100 % de golpe. Puedo decir que estoy en muy buena forma; mentalmente me siento muy bien y físicamente me estoy acercando a mi mejor versión».
