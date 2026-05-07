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«Si alguien puede hacerlo, es él»: el Aston Villa guarda un as «increíble» en la manga para la Europa League y darle la vuelta a la semifinal contra el Nottingham Forest
¿Cuántas veces ha ganado Emery la Europa League?
Emery ya podría contar con varios triunfos en la Europa League en su palmarés, tras haber llevado al Arsenal a la final de esa competición en 2019. En aquella ocasión cayó derrotado ante el Chelsea, pero ha levantado trofeos con el Sevilla (en tres ocasiones consecutivas entre 2014 y 2016) y con el Villarreal.
Parece tener el toque de Midas, y el Villa confía en que así sea en 2026. Su último gran título fue la Copa de la Liga de 1996, y desean que su reciente progreso se premie por fin.
El Forest llega con una ventaja mínima de 1-0, pero en Villa Park la afición local buscará impulsar a su equipo y Emery sabe que un destello de genialidad —o de suerte— puede darle la vuelta al duelo entre equipos de la Premier League.
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¿Cómo debe afrontar el Villa el partido de semifinales contra el Forest?
Al ser preguntado sobre cómo debería enfocar el Villa un partido en el que hay tanto en juego —ya sea salir con fuerza desde el principio o mantener la paciencia—, Dorigo —en declaraciones exclusivas en colaboración con los mejores casinos online del ReinoUnido— declaró a GOAL: «Hay que jugar con paciencia. Es un partido de 90 minutos y solo es un gol.
Si lanzas a todos al ataque y te pillan al contra, el partido puede girar. Emery lo sabe; tiene mucha experiencia.
Mira lo que hizo en la Europa League: es increíble. Tiene tanta experiencia y visión táctica que, si alguien puede lograrlo, ese es Emery.
Hace que las cosas sucedan, modifica las tácticas y más. Tiene mucho trabajo por delante, pero si alguien puede lograrlo, ese es él».
¿Cansancio o nervios? ¿Por qué tropieza Villa?
A pesar de que el Villa tiene otra final a la vista y ocupa el quinto puesto en la máxima categoría del fútbol inglés, ha encadenado tres derrotas consecutivas en las que solo marcó un gol, de consolación en el descuento ante el Tottenham.
Los aficionados ya muestran frustración, y es clave que Emery evite que se desmorone una temporada con dos caminos hacia la Liga de Campeones 2026-27 aún abiertos.
Al preguntársele si el cansancio o los nervios explican este tropiezo, el exdefensa del Villa Dorigo añadió: «Es interesante; he estado en Villa varias veces este curso. Al principio no pintaban nada bien, les costaba mucho sin balón.
Se pedía dejar fuera a [Morgan] Rogers y cosas así. Luego recuperaron la forma y parecían un verdadero equipo. Ahora, en el momento decisivo de la temporada, lo importante no es cómo juegues, sino superar estos momentos y hacer el trabajo. Y eso les ha fallado.
«Las lesiones en el centro del campo han sido un golpe duro; se necesitan a esos jugadores clave y uno o dos, como Onana, no están. Aún tienen grandes objetivos en juego, pero la presión crece y ahora mismo no están en buena forma».
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Emery, el mejor de la historia de la Europa League, puede llevarnos a la Liga de Campeones
El brillo del Villa se ha apagado en las últimas semanas, pero aún no se ha extinguido. Emery lo sabe y, desde su privilegiada posición, busca recuperar impulso y optimismo en una competición llena de recuerdos.
Puede conformarse con un puesto entre los cinco primeros de la liga para devolver la acción continental a Villa Park, pero prefiere centrarse en la fase de clasificación y afianzar su legado como el mejor de la historia de la Europa League.