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¡Shakira y Gerard Pique vuelven a enfrentarse! La cantante lleva de nuevo a su expareja a los tribunales por los viajes vacacionales de sus hijos
Nueva batalla legal en Barcelona
La larga saga entre Piqué y Shakira ha dado un nuevo giro en los juzgados de Cataluña. El martes 6 de octubre de 2026, ambos acudieron a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para una vista que ambos equipos legales habían mantenido estrictamente en secreto.
Aunque el acuerdo inicial de custodia alcanzado a finales de 2022 permitió a Shakira trasladarse a Estados Unidos con los niños, las complicaciones prácticas de la distancia transatlántica han motivado esta nueva petición legal. La cantante, que recientemente ha estado afincada en Madrid durante su última gira, regresó a su antigua ciudad de residencia para defender que el actual régimen de visitas supone una carga excesiva para los menores. Según informa El Mundo, el ambiente fue profesional pero tenso, ya que ambas partes acudieron personalmente al proceso en lugar de delegar el asunto por completo en sus respectivos abogados.
El foco principal de esta impugnación legal concreta está en la rutina de viajes de los niños durante las vacaciones escolares más cortas. Según las informaciones, Shakira está pidiendo a la jueza que reconsidere el "régimen de visitas" para garantizar que los niños no tengan que pasar una parte significativa de su tiempo libre volando entre Miami y Barcelona.
- Getty/GOAL
Responsabilidad compartida en los desplazamientos
La base del argumento de Shakira es la convicción de que el desgaste físico de los viajes de larga distancia no debe recaer exclusivamente sobre los hombros de Milan y Sasha. Su equipo legal ha presentado una propuesta en la que la responsabilidad de salvar la distancia entre España y Estados Unidos se reparta de forma más equitativa entre los dos progenitores. Los representantes de la cantante emitieron un comunicado en el que explicaban que «el objetivo es que el esfuerzo de viajar entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente sobre ellos».
En concreto, para las vacaciones que solo duran unos pocos días, Shakira solicita que sea Pique quien viaje a Miami para ver a los niños. Esto permitiría que los chicos permanezcan en su entorno familiar y evitaría el jet lag y la alteración que supone cruzar el Atlántico para una estancia corta.
Proteger la rutina de los niños
La sensación musical mundial ha sostenido de forma constante que su prioridad es la estabilidad y el bienestar de sus hijos. En los documentos presentados ante el tribunal, sus abogados subrayaron que los cambios propuestos permitirían a los niños «mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar», garantizando que no estén constantemente de un lado para otro.
Su equipo se apresuró a descartar cualquier insinuación de que se tratara de un movimiento para alejar al excentral del Manchester United y del Barcelona. Afirmaron con claridad que la petición no busca «reducir el tiempo que los niños pasan con su padre», sino reorganizar cómo se facilita ese tiempo para proteger la salud académica y emocional de los menores.
- AFP
Shakira prioriza la estabilidad de sus hijos
Esta perspectiva se plantea como una medida de protección para Milan y Sasha, que han tenido que adaptarse a un estilo de vida muy diferente desde su mudanza a Miami en abril de 2023. Alejarse de Barcelona, donde habían vivido desde que nacieron, supuso una transición importante que Shakira ha tratado de gestionar con cuidado.
Al reducir el número de vuelos de corta duración de regreso a España, sostiene que los niños pueden sentirse más asentados en su residencia principal. La cantante ya se había mostrado abiertamente crítica con la intensa presión mediática que sufrió su familia en España y a menudo ha pedido que se respete la privacidad de sus hijos mientras afrontan la complejidad de la separación pública de sus padres.
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