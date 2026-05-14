AFP
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Shakira, Madonna y BTS encabezarán el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026
Actuación histórica en Nueva Jersey
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 19 de julio en el MetLife Stadium, tendrá un espectáculo de medio tiempo comisariado por Chris Martin, líder de Coldplay. El cartel, repleto de estrellas, se dio a conocer en una retransmisión única en redes sociales con personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets. El concierto busca recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que mejora el acceso a una educación de calidad y a la formación futbolística de niños desfavorecidos.
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Vuelven los iconos mundiales
El cartel reúne a leyendas de la música como Shakira, que acaba de lanzar el tema oficial del torneo, «Dai Dai», con Burna Boy. También participará Madonna, que en julio publicará su álbum *Confessions II*. Además, los iconos del K-pop BTS regresan tras cumplir el servicio militar y el éxito de su sexto disco, *Arirang*.
Amplio programa musical
La FIFA ha organizado un amplio programa de entretenimiento en las tres naciones anfitrionas. Arrancará con una gran ceremonia inaugural en el SoFi Stadium el 12 de junio, con Katy Perry y Future. Habrá celebraciones adicionales en los partidos inaugurales de Canadá y México, con Michael Bublé en Toronto y J Balvin en Ciudad de México. Esta estrategia refleja la magnitud del torneo ampliado a 48 equipos, que busca atraer a una audiencia mundial sin precedentes con eventos culturales más allá del terreno de juego.
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Cuenta atrás para el primer partido
La atención se centra en los partidos inaugurales del torneo, mientras los equipos ultiman sus preparativos para el inicio en junio en Norteamérica. Estados Unidos abrirá su campaña contra Paraguay en California, y México recibirá a Sudáfrica en el Estadio Azteca. BTS, en plena gira mundial con entradas agotadas, y Madonna, a punto de actuar en el Festival de Tribeca, llegarán a Nueva Jersey en su momento de mayor influencia para el gran evento de mediados de julio.