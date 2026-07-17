Shakira felicita a Lionel Messi y a Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

Argentina se clasificó para su segunda final consecutiva del Mundial tras una exigente campaña. El equipo de Lionel Scaloni se apoyó en la brillantez de su capitán, de 39 años, que dio dos asistencias decisivas en la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales.

Messi está a un paso de revalidar el título y es candidato al Balón de Oro. Sus actuaciones han conquistado al mundo, incluida Shakira, que lo sigue desde las gradas.