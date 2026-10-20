El Shakhtar Donetsk se prepara para vivir otra gran noche europea. Esta vez, el club ucraniano llegará a Milán, a San Siro, para enfrentarse al Inter e intentar, a diferencia del Inter, que ha comenzado muy mal en la Champions League, continuar su excelente trayectoria, que lo sitúa justo fuera de los puestos de clasificación directa para los octavos de final.





Un club que, inevitablemente, debe lidiar en su día a día con la guerra con Rusia que está desgarrando Ucrania y que lo obliga a permanecer lejos de Donetsk y a vivir prácticamente siempre fuera de casa.

Para hablarnos del mundo del Shakhtar, de sus estrategias presentes y futuras y de las dificultades de gestión y también en el mercado de fichajes, el director deportivo Darijo Srna, figura histórica del club y protagonista también en Italia con el Cagliari, habló en exclusiva con Calciomercato y Goal.