La Confederación Africana de Fútbol (CAF) se encuentra en una situación embarazosa, tras la sucesión de crisis que afectan a su reputación y amenazan la credibilidad de las competiciones que organiza, tanto a nivel de clubes como de selecciones.
Los responsables de la CAF aún no se han repuesto de la pesadilla del caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que sigue siendo examinada hasta ahora por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), cuando surgió una nueva crisis relacionada con el partido entre el Al Hilal sudanés y el Renacimiento de Berkane marroquí en la Liga de Campeones.
Lo llamativo es que la federación senegalesa y el club Al Hilal se quejaron del desarrollo de los procedimientos en las audiencias de los comités de la CAF en los casos polémicos planteados, lo que suscita interrogantes sobre la eficacia de estos comités.
Estas quejas explican la medida de la CAF, que anunció a principios de abril que busca modificar sus reglamentos, así como a los responsables de los distintos comités de la institución.
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