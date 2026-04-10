Al-Hilal sudanés exige a la CAF su clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones en lugar de Nahdat Berkane, pese a haber perdido en el global de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final por 2-1.

Al-Hilal basa su postura en la participación del jugador Hamza Mousaoui en los dos encuentros entre ambos equipos, a pesar de haberse confirmado que consumió sustancias dopantes, lo que llevó al club a exigir la apertura de una investigación urgente y exhaustiva sobre el incidente.

El club sudanés emitió ayer jueves un comunicado contundente, en el que afirmó que los procedimientos de la audiencia del Comité de Disciplina sobre el caso estuvieron marcados por un claro vicio legal.

El club dijo en su comunicado: «Al-Hilal expresa su profunda preocupación y su más enérgica condena por lo ocurrido durante la audiencia del Comité de Disciplina celebrada hoy en la sede de la Confederación Africana de Fútbol, en el caso relativo a la elegibilidad del jugador Hamza Mousaoui tras confirmarse un resultado positivo en la prueba antidopaje».

Y añadió: «Lo sucedido durante esta audiencia no puede considerarse una simple infracción procedimental pasajera, sino que representa un grave colapso de los principios fundamentales del debido proceso, y suscita profundas dudas sobre la independencia, credibilidad y legitimidad de los órganos disciplinarios de la CAF, así como sobre la integridad del fútbol africano en general».

Y continuó: «Desde el inicio, la conformación del órgano arbitral estuvo viciada por un defecto esencial. El presidente de la sesión, el señor Othman Kain, ya había participado en la decisión de levantar la suspensión provisional del jugador en cuestión, decisión que constituyó la chispa inicial de una cadena de acontecimientos que condujo a este caso, lo que crea un conflicto de intereses claro e innegable. A pesar de nuestra objeción inmediata, se comprobó que la otra parte conocía de antemano la composición del órgano y la había aprobado en una reunión a la que asistió el club Al-Hilal».

Prosiguió: «Durante la sesión se produjeron graves violaciones procedimentales, ya que uno de los miembros del órgano declaró no ser capaz de entender el idioma inglés, sin que se proporcionara una traducción adecuada. Asimismo, se rechazó nuestra solicitud de volver a exponer o aclarar nuestros alegatos, y se expulsó de forma sorpresiva a nuestros representantes mientras continuaban las deliberaciones y la votación».

Y concluyó: «Lo más grave es que, mientras se excluía a nuestra delegación, se permitió que el abogado de la otra parte permaneciera dentro de la sesión; además, los representantes del club fueron interrumpidos repetidamente y se les impidió presentar su caso de manera justa».