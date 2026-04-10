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MOROCCO-SENEGAL-FBL-AFR-CAFAFP
Loai Mohamed

Traducido por

ش quejas senegalesas y sudanesas... el caos de la CAF amenaza la integridad de los torneos de África

Al Hilal Omdurman vs RSB Berkane
Al Hilal Omdurman
RSB Berkane
CAF Liga de Campeones
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Copa Africana de Naciones
Al Ahly SC vs Esperance
Al Ahly SC
Esperance
Marruecos
Senegal
Egipto
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ل comités de la Unión Africana suscitan polémica por infracciones legales

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) se encuentra en una situación embarazosa, tras la sucesión de crisis que afectan a su reputación y amenazan la credibilidad de las competiciones que organiza, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Los responsables de la CAF aún no se han repuesto de la pesadilla del caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que sigue siendo examinada hasta ahora por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), cuando surgió una nueva crisis relacionada con el partido entre el Al Hilal sudanés y el Renacimiento de Berkane marroquí en la Liga de Campeones.

Lo llamativo es que la federación senegalesa y el club Al Hilal se quejaron del desarrollo de los procedimientos en las audiencias de los comités de la CAF en los casos polémicos planteados, lo que suscita interrogantes sobre la eficacia de estos comités.

Estas quejas explican la medida de la CAF, que anunció a principios de abril que busca modificar sus reglamentos, así como a los responsables de los distintos comités de la institución.

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  • الهلال يكشف كواليس خطيرة

    Al-Hilal sudanés exige a la CAF su clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones en lugar de Nahdat Berkane, pese a haber perdido en el global de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final por 2-1.

    Al-Hilal basa su postura en la participación del jugador Hamza Mousaoui en los dos encuentros entre ambos equipos, a pesar de haberse confirmado que consumió sustancias dopantes, lo que llevó al club a exigir la apertura de una investigación urgente y exhaustiva sobre el incidente.

    El club sudanés emitió ayer jueves un comunicado contundente, en el que afirmó que los procedimientos de la audiencia del Comité de Disciplina sobre el caso estuvieron marcados por un claro vicio legal.

    El club dijo en su comunicado: «Al-Hilal expresa su profunda preocupación y su más enérgica condena por lo ocurrido durante la audiencia del Comité de Disciplina celebrada hoy en la sede de la Confederación Africana de Fútbol, en el caso relativo a la elegibilidad del jugador Hamza Mousaoui tras confirmarse un resultado positivo en la prueba antidopaje».

    Y añadió: «Lo sucedido durante esta audiencia no puede considerarse una simple infracción procedimental pasajera, sino que representa un grave colapso de los principios fundamentales del debido proceso, y suscita profundas dudas sobre la independencia, credibilidad y legitimidad de los órganos disciplinarios de la CAF, así como sobre la integridad del fútbol africano en general».

    Y continuó: «Desde el inicio, la conformación del órgano arbitral estuvo viciada por un defecto esencial. El presidente de la sesión, el señor Othman Kain, ya había participado en la decisión de levantar la suspensión provisional del jugador en cuestión, decisión que constituyó la chispa inicial de una cadena de acontecimientos que condujo a este caso, lo que crea un conflicto de intereses claro e innegable. A pesar de nuestra objeción inmediata, se comprobó que la otra parte conocía de antemano la composición del órgano y la había aprobado en una reunión a la que asistió el club Al-Hilal».

    Prosiguió: «Durante la sesión se produjeron graves violaciones procedimentales, ya que uno de los miembros del órgano declaró no ser capaz de entender el idioma inglés, sin que se proporcionara una traducción adecuada. Asimismo, se rechazó nuestra solicitud de volver a exponer o aclarar nuestros alegatos, y se expulsó de forma sorpresiva a nuestros representantes mientras continuaban las deliberaciones y la votación».

    Y concluyó: «Lo más grave es que, mientras se excluía a nuestra delegación, se permitió que el abogado de la otra parte permaneciera dentro de la sesión; además, los representantes del club fueron interrumpidos repetidamente y se les impidió presentar su caso de manera justa».

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  • أمر يثير الشكوك

    Y añadió el Al Hilal en su comunicado: «Los procedimientos se caracterizaron por una falta de transparencia, ya que la información esencial no fue comunicada a través de los representantes legales oficiales del club presentes en la sesión, sino que se transmitió de manera informal y sin ninguna documentación escrita. Lo más preocupante es que se propuso —sin justificación alguna— que el club cambiara a sus representantes legales, lo cual es inaceptable y suscita serias dudas sobre la equidad de los procedimientos y la posibilidad de que estuvieran predeterminados».

    Y subrayó: «El Club Al Hilal confirma que la audiencia fue fundamentalmente defectuosa, careció de independencia e imparcialidad y derivó en una clara privación de nuestro derecho a la defensa y a ser escuchados. La forma en que se gestionó este proceso refleja un desprecio sistemático por los principios de justicia y transparencia, y plantea grandes interrogantes sobre la capacidad de la CAF para administrar justicia de manera objetiva e imparcial».

    Y añadió: «Este tipo de prácticas no solo perjudican a nuestro club, sino que socavan la confianza en la gobernanza de la CAF y dañan la reputación del fútbol africano en su conjunto».

  • Solicitud urgente

    En el mismo contexto, Al Hilal presentó una solicitud urgente a la CAF para aplazar el partido entre el RS Berkane y el FAR Rabat en las semifinales, con la esperanza de que el club sudanés obtenga un fallo a su favor, lo que le permitiría participar en el encuentro.

    Según un comunicado del club sudanés, Al Hilal presentó una solicitud urgente ante el Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para aplazar el partido entre el RS Berkane y el FAR Rabat, previsto para el próximo sábado.

    Al Hilal respaldó su solicitud con “4” artículos del reglamento del Comité Disciplinario, que justifican sus demandas urgentes, señalando los grandes perjuicios que se le causarían en caso de disputarse el partido, incluso si posteriormente se emitiera una decisión sobre la queja a favor de Al Hilal.

  • جلسة استئناف دون alegatos

    La queja del Al Hilal sobre los procedimientos de la sesión de audiencia en los comités de la CAF no es la primera; anteriormente, la parte senegalesa se quejó de lo mismo en el caso de la final de la CAN, en la que la Comisión de Apelación reconoció el derecho de Marruecos al título, antes de que los responsables de los Leones de la Teranga recurrieran al TAS.

    Abdallah Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol, declaró el pasado 18 de marzo, en respuesta a la controvertida decisión, en una entrevista con la cadena francesa RMC Sport: «No se trata solo de que sea difícil, ¡es una farsa! Sí, es difícil de aceptar, pero mantenemos nuestra postura y seguiremos la vía legal. El Tribunal de Arbitraje Deportivo mostrará la verdad».

    Sow reveló detalles de la sesión de apelación celebrada por videoconferencia, confirmando que estuvo rodeada de mucha ambigüedad.

    Y dijo: «Nos convocaron a las siete de la mañana y luego nos informaron por la noche de que se posponía a las nueve. Cuando entramos, la sesión no comenzó a la hora prevista; después la presidenta de la comisión pidió a todos que se presentaran. Luego dio la palabra a Marruecos para exponer sus demandas y después nos pidió que respondiéramos, y eso hicimos».

    Añadió: «Después dijo que pondría a Senegal en la sala de espera, y esperamos allí durante dos horas sin ninguna comunicación. Y cuando me puse en contacto con la secretaria de la CAF, ¡me dijo que la sesión había terminado!».

    El dirigente senegalés continuó: «Es increíble, ¿cómo se celebra una sesión de apelación sin alegatos?».

    Prosiguió: «En la sesión de apelación no presentamos ningún alegato; ni siquiera nuestro asesor jurídico habló, a diferencia de la primera sesión, que duró cinco horas y fue testigo de debates y preguntas. Aquí no ocurrió prácticamente nada».

    Sobre si la decisión estaba tomada de antemano, dijo: «Sí, con toda claridad. La presidenta de la comisión tenía una misión y la cumplió. Es un trabajo sucio, pero lo afrontaremos».

    Al igual que Al Hilal se quejó de la presencia de Othman Kane, Sow también criticó la composición de la Comisión de Apelación, señalando la posible existencia de un conflicto.

    Y afirmó: «Lo más peligroso es la presencia del presidente de una federación nacional dentro de la Comisión de Apelación, a pesar de que se supone que es un órgano independiente. El presidente de la federación tunecina es miembro de la comisión, y esto es una infracción clara».

  • احتجاج الأهلي ومفاجأة موتسيبي

    El asunto no se detuvo ahí, sino que también alcanzó al Al Ahly egipcio, que a su vez se quejó del retraso del Comité de Apelación en examinar el caso de privar a su afición de asistir al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Espérance tunecino.

    Al Ahly había presentado una protesta oficial ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tras la decisión de posponer la sesión para considerar su apelación contra la sanción de impedir a su afición asistir al partido contra el Espérance tunecino.

    Al Ahly señaló en un comunicado en su sitio web que la protesta se produjo después de recibir dos notificaciones consecutivas de la CAF, aplazando la sesión de las 11 de la mañana a la una de la tarde, antes de que se pospusiera hasta nuevo aviso.

    Y añadió: "Esta decisión llega a pocos días del partido, y la apelación es un derecho legal del club que debe resolverse antes de la fecha del encuentro. Al Ahly insiste en su protesta en su derecho a que la apelación sea examinada con urgencia antes del próximo partido en la Liga de Campeones".

    La CAF había anunciado la imposición de una sanción económica y disciplinaria al club egipcio, prohibiendo la asistencia de su afición al partido de vuelta ante el Espérance, después de que su afición arrojara botellas a los jugadores del Royal Army marroquí en el Estadio de El Cairo en la última jornada de la fase de grupos.

    Al Ahly quedó eliminado del torneo tras perder en la ida y la vuelta ante el Espérance por un marcador global de 4-2.

    Más tarde, Patrice Motsepe, presidente de la CAF, dio la sorpresa durante una conferencia de prensa celebrada en El Cairo, cuando mencionó que le sorprendió la ausencia de público en el partido entre Al Ahly y el Espérance.

    El presidente de la CAF dijo: "Me sorprendió la ausencia de público en el partido entre Al Ahly y el Espérance, y cuando pregunté la razón, me informaron de la suspensión de la afición de Al Ahly por parte del Comité Disciplinario de la CAF".