Lucas Ocampos marca el único gol del partido, de penalti; Benzema había fallado por esa misma vía.

Este viernes 26 de julio, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla se enfrentó al Al-Ittihad en la XIII edición del Trofeo Antonio Puerta.

Xavier García Pimienta, que hacía su debut como sevillista en casa, contó con el regreso de Dmitrovic y el estreno de Peque para este trámite delante de su público.

El ex madridista Karim Benzema falló un penalti, pero Lucas Ocampos no perdonó cuando tuvo su oportunidad desde los once metros y dio la victoria al cuadro andaluz (1-0).