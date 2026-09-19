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Traducido por

Sevilla pagó el precio: el Barcelona evita sus errores «ingenuos» con un arma habitual

FEATURES
Analysis
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División
Raphinha
Rodri
Pedri
L. Yamal
A. Gordon
H. Flick
España
Brasil
Inglaterra
Alemania

El Blaugrana se libera del peso de los errores del primer tiempo

El Barcelona venció al Sevilla por 3-1 en la séptima jornada de LaLiga, el sábado, después de que el conjunto catalán lograra cambiar su cara entre las dos partes, transformando un difícil inicio ante la presión del anfitrión en una potente exhibición ofensiva con la que impuso su ritmo y recuperó el control, para castigar al Sevilla por su ventaja.

El Barcelona se mantuvo en el liderato de LaLiga, al elevar su cuenta hasta los 21 puntos, mientras que, por su parte, el conjunto andaluz se quedó estancado en 13 puntos en la sexta posición.

  • El Sevilla sorprende a Flick

    El Barcelona terminó la primera mitad empatando 1-1 después de encontrarse ante una prueba más difícil de lo esperado en el campo de su rival, que impuso una presión alta y organizada y obligó al equipo catalán a renunciar a su habitual estilo de construcción y recurrir a los balones largos.

    El Sevilla no se conformó con presionar en el primer tercio del campo, sino que también supo cerrar los espacios cuando retrocedía a sus zonas, lo que hizo que el Barcelona encontrara dificultades para salir con el balón y llegar con regularidad a las zonas de peligro.

    Los locales abrieron el marcador a través de Fofana (min. 19) tras aprovechar los espacios a la espalda de la defensa del Barcelona, antes de que Raphinha lograra el empate (min. 21), en una jugada que reflejó una de las soluciones que el Barça necesitaba ante este tipo de presión, mediante un juego más directo a la espalda de la defensa rival.

    El Barcelona también sufrió por la falta de calma en la ejecución de sus ataques, ya que a veces se precipitaba en las transiciones ofensivas antes de que llegara el número suficiente de jugadores a la línea de ataque, algo que en ocasiones afectaba a la estabilidad de la defensa en caso de pérdida del balón.

    En cambio, el Sevilla mostró una buena imagen a la hora de presionar y luego cerrar los espacios dentro de su tercio defensivo, y logró limitar la capacidad del Barcelona para generar ocasiones.

    Contribuyó al sufrimiento del Barça en esta mitad que Pedri no ofreciera lo mejor de sí, junto a la ausencia de la influencia de Gordon de la manera requerida, mientras que Lamine Yamal siguió siendo la fuente de peligro más destacada por parte del Barcelona, y estuvo cerca de marcar con un disparo que casi cambia por completo el panorama.

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  • El Barcelona da la vuelta al marcador del partido

    El Barcelona fue completamente diferente en la segunda parte, pues tras sufrir ante la presión del Sevilla en el primer tiempo, logró tras el descanso manejar mejor la presión individual, obligó a los locales a retroceder y luego impuso un mayor dominio sobre el desarrollo del juego, reduciendo notablemente su peligrosidad.

    El equipo no se conformó con eso, ya que mantuvo sus movimientos rápidos y verticales, apoyándose claramente en el desmarque a la espalda de la defensa y en la rotación constante entre los delanteros y los centrocampistas para abrir espacios, confirmando que dispone de múltiples soluciones para hacer frente a la presión.

  • Rodri, el soldado desconocido; Raphinha, el arma habitual del Barcelona

    Rodri destacó de manera especial en la transformación que vivió el Barcelona, ya que aportó un mayor equilibrio al equipo, pues en muchas ocasiones retrocedía junto a los dos centrales para ayudar en la construcción de las jugadas y estropear los intentos del Sevilla.

    Asimismo, sus movimientos y su posicionamiento contribuyeron a abrir líneas de pase para sus compañeros y a mantener la continuidad y eficacia de los ataques.

    En la delantera, Raphinha continuó brillando en la segunda parte y demostró capacidad para desempeñar con eficacia el papel de delantero puro, mientras que Yamal siguió siendo una fuente constante de peligro.

    Hansi Flick declaró tras el partido que no le sorprendió el brillo de Raphinha como delantero, y señaló que su gran movilidad y su capacidad para acudir a los espacios le otorgan una ventaja evidente.

    El astro brasileño se superó a sí mismo en el rol de ariete y se ha convertido en el arma habitual con la que Flick, con la ayuda de Yamal, arruina todos los intentos de los rivales por blindar su defensa. Ahora es el máximo goleador de LaLiga con 12 goles y 3 asistencias decisivas en solo 7 partidos, lo que eleva las expectativas de cara a lograr una temporada excepcional.

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  • Flick admite los errores

    Pese a la victoria, Flick reconoció que el partido fue complicado y que su equipo perdió muchos balones fáciles, y explicó que había pedido a los centrocampistas en el descanso una mayor posesión, porque la precisión en el pase no estuvo al nivel exigido y hubo balones que el equipo perdió con "ingenuidad".

    Por su parte, el Sevilla no logró generar ocasiones reales en la segunda mitad, después de que el Barcelona se mostrara más disciplinado en el aspecto defensivo y mejor a la hora de lidiar con los intentos del conjunto local, mientras que los cambios ofensivos del Sevilla no aportaron lo suficiente para reconducir el partido. Con el paso de los minutos, el Barcelona pareció más dueño de los detalles, para mantener su ventaja y cerrar el camino a cualquier posible remontada.