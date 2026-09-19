Sevilla pagó el precio: el Barcelona evita sus errores «ingenuos» con un arma habitual

El Barcelona terminó la primera mitad empatando 1-1 después de encontrarse ante una prueba más difícil de lo esperado en el campo de su rival, que impuso una presión alta y organizada y obligó al equipo catalán a renunciar a su habitual estilo de construcción y recurrir a los balones largos.

El Sevilla no se conformó con presionar en el primer tercio del campo, sino que también supo cerrar los espacios cuando retrocedía a sus zonas, lo que hizo que el Barcelona encontrara dificultades para salir con el balón y llegar con regularidad a las zonas de peligro.

Los locales abrieron el marcador a través de Fofana (min. 19) tras aprovechar los espacios a la espalda de la defensa del Barcelona, antes de que Raphinha lograra el empate (min. 21), en una jugada que reflejó una de las soluciones que el Barça necesitaba ante este tipo de presión, mediante un juego más directo a la espalda de la defensa rival.

El Barcelona también sufrió por la falta de calma en la ejecución de sus ataques, ya que a veces se precipitaba en las transiciones ofensivas antes de que llegara el número suficiente de jugadores a la línea de ataque, algo que en ocasiones afectaba a la estabilidad de la defensa en caso de pérdida del balón.

En cambio, el Sevilla mostró una buena imagen a la hora de presionar y luego cerrar los espacios dentro de su tercio defensivo, y logró limitar la capacidad del Barcelona para generar ocasiones.

Contribuyó al sufrimiento del Barça en esta mitad que Pedri no ofreciera lo mejor de sí, junto a la ausencia de la influencia de Gordon de la manera requerida, mientras que Lamine Yamal siguió siendo la fuente de peligro más destacada por parte del Barcelona, y estuvo cerca de marcar con un disparo que casi cambia por completo el panorama.