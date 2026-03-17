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Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

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Serie C, oficial: Liverani, destituido por el Ternana; el Catania elige a Viali en sustitución de Toscano

Se producen dos cambios importantes en los banquillos de la tercera división.

Fabio Liverani ya no es el entrenador de la Ternana. El club umbro ha destituido al técnico tras la derrota por 1-0 a domicilio ante el Vis Pesaro, con goles de Di Paola en el minuto 4 y la expulsión de Dubickas en el 29, lo que dejó al equipo con 10 jugadores; ahora el cargo recae de forma interina en Pasquale Fazio, entrenador del equipo sub-17.

El Ternana ocupa el décimo puesto de la clasificación, en zona de play-off, con 42 puntos en 30 jornadas de liga, al igual que el Gubbio y el Vis Pesaro.

En la próxima jornada del grupo B, el viernes por la noche, la Ternana juega en casa contra la Sambenedettese.

  • CATANIA, VIALI SUSTITUYE A TOSCANO

    En el Grupo C, el Catania destituye al entrenador Domenico Toscano a pesar de la victoria por 2-1 a domicilio ante el Altamura, gracias a un gol de Tiago Casasola en el minuto 97. 

    En su lugar llega William Viali, que ha firmado un contrato hasta junio de 2027. 

    El equipo siciliano es segundo en la clasificación con 64 puntos en 32 jornadas de liga, a 12 puntos del líder, el Benevento. 

    En la próxima jornada, el Catania juega en casa contra el Casarano en el partido aplazado del lunes por la noche.

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  • COMUNICADOS OFICIALES

    El Ternana Calcio comunica que ha destituido a Fabio Liverani de su cargo de entrenador del primer equipo.

    El club desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico, compuesto por Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli y Federico Fabellini, el trabajo realizado con dedicación y profesionalidad a lo largo de la temporada, y les desea lo mejor en su futuro profesional.

    La dirección técnica del primer equipo queda temporalmente a cargo de Pasquale Fazio, actual entrenador del Ternana Sub-17, quien dirigirá al equipo a partir del entrenamiento de hoy.

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    El Catania Football Club comunica que ha destituido de sus respectivos cargos al responsable técnico del primer equipo, Domenico Toscano, y al segundo entrenador, Michele Napoli: a ambos profesionales, nuestro agradecimiento por el trabajo realizado y nuestros mejores deseos personales y profesionales.

    El Catania Football Club comunica que ha confiado el cargo de responsable técnico del primer equipo al señor William Viali, quien ha firmado un contrato válido hasta el 30 de junio de 2027.

    Junto con Viali, también se incorpora al equipo rossazzurro el segundo entrenador, Marcello Cottafava.

    A ambos, el presidente Rosario Pelligra y toda la sociedad les desean mucho éxito en su trabajo.

    El nuevo entrenador del Catania será presentado oficialmente a los periodistas y a los medios de comunicación el miércoles 18 de marzo, a las 11:00 horas, en la sala de prensa. 

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