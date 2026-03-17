Serie C, oficial: Liverani, destituido por el Ternana; el Catania elige a Viali en sustitución de Toscano

Fabio Liverani ya no es el entrenador de la Ternana. El club umbro ha destituido al técnico tras la derrota por 1-0 a domicilio ante el Vis Pesaro, con goles de Di Paola en el minuto 4 y la expulsión de Dubickas en el 29, lo que dejó al equipo con 10 jugadores; ahora el cargo recae de forma interina en Pasquale Fazio, entrenador del equipo sub-17.

El Ternana ocupa el décimo puesto de la clasificación, en zona de play-off, con 42 puntos en 30 jornadas de liga, al igual que el Gubbio y el Vis Pesaro.

En la próxima jornada del grupo B, el viernes por la noche, la Ternana juega en casa contra la Sambenedettese.