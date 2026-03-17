Serie C, oficial: Liverani, destituido por el Ternana; el Catania elige a Viali en sustitución de Toscano

El Ternana Calcio comunica que ha destituido a Fabio Liverani de su cargo de entrenador del primer equipo.
El club desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico, compuesto por Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli y Federico Fabellini, el trabajo realizado con dedicación y profesionalidad a lo largo de la temporada, y les desea lo mejor en su futuro profesional.
La dirección técnica del primer equipo queda temporalmente a cargo de Pasquale Fazio, actual entrenador del Ternana Sub-17, quien dirigirá al equipo a partir del entrenamiento de hoy.
----------
El Catania Football Club comunica que ha destituido de sus respectivos cargos al responsable técnico del primer equipo, Domenico Toscano, y al segundo entrenador, Michele Napoli: a ambos profesionales, nuestro agradecimiento por el trabajo realizado y nuestros mejores deseos personales y profesionales.
El Catania Football Club comunica que ha confiado el cargo de responsable técnico del primer equipo al señor William Viali, quien ha firmado un contrato válido hasta el 30 de junio de 2027.
Junto con Viali, también se incorpora al equipo rossazzurro el segundo entrenador, Marcello Cottafava.
A ambos, el presidente Rosario Pelligra y toda la sociedad les desean mucho éxito en su trabajo.
El nuevo entrenador del Catania será presentado oficialmente a los periodistas y a los medios de comunicación el miércoles 18 de marzo, a las 11:00 horas, en la sala de prensa.