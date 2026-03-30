Serie C, el campeonato vuelve a estar abierto en el Grupo B: el Ascoli gana en Arezzo con un penalti en el minuto 101, y todo cambia de cara al ascenso

Tras una primera parte trepidante con dos goles —uno por equipo— marcados en el minuto 35 por Rizzo Pinna y en el 38 por Renzi, el partido entre el Arezzo y el Ascoli se decidió en los últimos compases. La segunda parte se caracterizó por la escasez de ocasiones, con el equipo de Bucchi aparentemente en control del partido en su intento por llevarse a casa un empate que, de hecho, consolidaba la situación en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el partido dio un giro en los últimos minutos.

Un rebote en el área toscana llevó a los visitantes a solicitar una revisión del VAR. El árbitro fue llamado con el FVS por el Ascoli y, tras cuatro largos minutos de revisión, con dos expulsiones entre el cuerpo técnico, concedió un penalti por una retención prolongada contra un delantero de los marchigianos. En el punto de penalti, en el minuto 101, se presentó el veterano Simone Corazza, de 35 años, quien, con sangre fría, batió al portero rival con un lanzamiento casi perfecto. El exjugador del Novara, Reggina y Cesena recorrió todo el campo para celebrar el gol bajo la grada reservada a sus aficionados, en la que fue también la última jugada de todo el partido.





El gol del Joker ha reabierto así la lucha por el ascenso con el Ascoli, que ahora se encuentra a dos puntos del Arezzo a cuatro jornadas del final. Y hay más: en el próximo partido, los toscanos visitarán a la Sambenedettese, que, enredada en la zona de play-out, podría hacerle un favor precisamente a sus archirrivales bianconeri. Todo gracias a un penalti pitado tras una falta de Fvs y a una ejecución impecable.